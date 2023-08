L’incroyable cave Zelda fabriquée à la main par un passionné de Courcelles : “J’ai besoin de créer”

Le sens du détail est vertigineux dans cette petite pièce qui fait office de musée du collectionneur, d’atelier de l’artisan, de salle de jeux vidéo. Ouvrez sa mystérieuse porte décorée et un jingle emblématique de Zelda (à écouter ici) résonne et récompense le visiteur.

C'est également depuis sa cave Zelda que Florent Revelart travaille sur les objets uniques auxquels il donne vie. ©Jacques Duchateau

Premiers frissons sur Game Boy

“Mon tout premier souvenir Zelda remonte à mes 7 ans, quand je suis tombé sur une cartouche Game Boy de mon père, The Legend of Zelda Link’s Awakening”, se souvient Florent Revelart. “Je jouais en cachette car mon père estimait que j’étais trop petit. À l’époque, il était possible de choisir le nom de son personnage et je l’ai appelé Zelda. Or Zelda, c’est la princesse et le héros, c’est Link. Je suis arrivé au bout du jeu et tout s’est enchaîné. C’est comme ça que la passion Zelda est arrivée. ”

Cette toute première cartouche occupe toujours une place de choix dans la collection de Florent Revelart, entamée il y a cinq ans.

“Quand j’étais plus jeune, je devais souvent revendre mes vieux jeux pour pouvoir m’acheter la nouvelle console et les nouveaux jeux. C’était comme ça, je n’avais pas beaucoup d’argent. Une fois adulte, j’ai pu commencer à racheter toute une série de pièces que j’avais revendues. ”

C'est avec cette cartouche Game Boy, The Legend of Zelda Link's Awakening, que Florent Revelart a découvert à 7 ans le monde de Zelda. ©Jacques Duchateau

Le projet fou d’un diorama géant

De la collection en expansion à la cave décorée de ses mains, il y a un gouffre que le passionné a franchi il y a trois ans.

“J’avais ma petite collection Zelda que ma femme m’autorisait à exposer sur une et une seule étagère du salon. J’en voulais plus. J’ai alors pensé à la cave, la seule pièce libre de la maison. J’ai commencé à avoir envie d’y créer quelque chose d’unique. Comme j’assemblais des dioramas Warhammer et Le Seigneur des Anneaux et que j’aimais travailler le polystyrène, je me suis dit : pourquoi ne pas créer un diorama géant ? D’autant plus qu’il fallait de toute façon que je camoufle au maximum les murs de la cave qui étaient dans un piteux état. ”

“Le plus dur et le plus laborieux, c’était de sculpter les plaques de polystyrène appelées à recouvrir ces murs”, se rappelle Florent Revelart. “Il fallait leur donner l’aspect pierre, en les ponçant, en appliquant différentes peintures et différents brossages, en les frappant avec une pierre justement pour imprimer du relief. ”

Florent Revelart a reconstitué un univers Zelda chez lui Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

Le besoin de créer des pièces uniques

Présents de la cage d’escalier jusqu’au moindre recoin de la cage, ces murs gravés des symboles de la saga abritent la collection des consoles, de jeux et d’objets de Florent Revelart, mais surtout les pièces inspirées de Zelda qu’il a lui-même imaginées, assemblées, construites.

Exemple : cet échiquier The Legend of Zelda sur lequel s’affrontent les personnages emblématiques.

Pour cet échiquier Zelda fait maison, Florent Revelart a reçu un message de félicitation de Eiji Aonum, la producteur de la licence Zelda. ©Jacques Duchateau

“Je crée des pièces que personne d’autre ne possède. Ça m’apporte beaucoup de satisfaction, cette notion d’accomplissement, d’avoir fait quelque chose. Depuis tout petit, j’ai ce truc d’artiste en moi, ce besoin de créer, de dessiner, de reproduire, qui me vient sous doute de ma maman. ”

+ Florent Revelart partage ses créations Zelda sur son compte Instagram :