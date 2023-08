Ces 7 banques belges qui vous refusent le paiement sans contact via smartphone : ni Apple Pay, ni Google Pay

Comment profiter de cette facilité ?

C’est un soulagement, configurer son iPhone ou son Android est un jeu d’enfants. En première intention, il suffit d’encoder vos cartes bancaires dans l’application Cartes (iPhone) ou Google Wallet (Android). Deuxième condition à remplir : être client d’une banque partenaire d’Apple Pay (iPhone) et/ou de Google Pay (Android).

Hélas, c’est souvent là que le bât blesse, comment le montre le tableau ci-dessous. Ces partenariats sont loin d’être monnaie courante dans le paysage bancaire belge.

Google Pay Apple Pay AION BANK Oui Oui Argenta Banque d'Epargne Non Non AXA Bank Belgium Non Non Banque CPH Non Non Banque Nagelmackers Non Non Belfius Banque (inclus Banx) Oui Oui Beobank Non Non BNP Paribas Fortis (inclus Fintro et Hello Bank!) Oui Oui bpost banque Non Non CBC Banque Oui Oui Europabank Non Non ING Belgique Non Oui KBC Bank Oui Oui Revolut Oui Oui N26 Oui Oui

Remarque : ce tableau n’est pas exhaustif. C’est une sélection de 13 banques “classiques” (agréées en Belgique) et de 2 “fintechs” (Revolut, N26) associées à la “libre prestation de services en Belgique des établissements de crédit relevant du droit d’un autre État membre de l’EEE et/ou agents liés établis dans cet autre État membre”, dixit la Banque Nationale de Belgique (BNB).

Belfius rattrape son retard

Le bilan de ce tableau est mitigé.

Seules 7 des 15 banques sélectionnées sont partenaires d’Apple Pay et de Google Play pour leurs cartes. On retrouve la “galaxie” BNP Paribas Fortis (avec Fintro et Hello Bank !), CBC Banque ou encore les “fintechs” Revolut et N26.

Pour Belfius, c’est une avancée récente. Après Apple Pay en septembre 2022, l’ancienne Dexia Banque autorise ses clients à utiliser Google Pay depuis le 25 juillet 2023, comme le rappelle cette annonce Facebook (ci-dessous).

ING Belgique reste coincé au milieu du gué, avec uniquement le partenariat Apple Pay dans son escarcelle.

Pas moins de 7 institutions sont dans le camp de ceux qui vous refusent l’accès à Apple Pay et Google Pay : Argenta Banque d’Épargne, AXA Bank Belgium, Banque CPH, Banque Nagelmackers, Beobank, bpost banque, Europabank. Petite précision, bpost banque propose Google Pay et Apple Pay exclusivement via une carte de crédit avec ligne de crédit.

La question de la sécurité

Est-il plus sûr de payer sans contact par smartphone que par carte bancaire ?

Ça se joue d’abord sur la façon dont vous configurez votre smartphone. Pour un maximum de sécurité, vous pouvez exiger que le téléphone soit déverrouillé (via le code, l’empreinte digitale, la reconnaissance faciale) même pour les achats en dessous de 25 €.

Ensuite intervient la transmission des données sensibles.

Apple assure de son côté que “votre identité et votre numéro de carte bancaire ne sont jamais communiqués aux commerces, ni stockés sur votre appareil ou sur les serveurs Apple. ”

Google précise lui que “lorsque vous appuyez pour payer, Google Pay envoie un numéro de compte virtuel au marchand à la place de votre véritable numéro de carte. Vos informations de paiement sont ainsi protégées. ”