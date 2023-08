Un téléphone en kit à 30 € : un Français de 15 ans vous explique comment le fabriquer vous-même

“J’ai conçu ce téléphone de A à Z afin d’en faire un modèle open source, peu onéreux et à faire soi-même”, précise Gabriel R. “Paxo est mon projet, visant à créer des appareils utiles, pouvant être réalisés par chacun (DIY – “Do It Yourself”) sur un modèle open source (Libre de Droit), en optimisant les composants et leur origine de manière à préserver la planète le plus possible ! ”.

Cette quatrième version du Paxo Phone se connecte au réseau 2G pour les appels et les SMS et s’appuie sur le système d’exploitation (OS) paxos_08, un écran tactile d’une résolution de 320x480 pixels, une coque en impression 3D, etc.

Pour se lancer dans l’aventure, il faut se procurer les différents composants recommandés et disposer du matériel suivant : “un fer à souder, un pistolet à air chaud/four à refusion (ou four normal), des pinces précises, de la pâte à souder et de l’étain, une imprimante 3D (ou commander en ligne pour l’impression). ”

Une certaine débrouillardise sera de mise pour les opérations de soudure et d’assemblage du circuit principal et de ses éléments additionnels, comme le haut-parleur et la batterie.