Proximus a encore perdu des milliers de clients TV dans les six premiers mois de 2023

Les chiffres des derniers trimestres sont implacables :

Janvier à mars 2022 : 1 720 000 clients à la TV digitale de Proximus et Scarlet en Belgique.

Avril à juin 2022 : 1 719 000 (-1 000).

Juillet à septembre 2022 : 1 706 000 (-13 000).

Octobre à décembre 2022 : 1 697 000 (-9 000).

Janvier à mars 2023 : 1 685 000 (-12 000).

Avril à juin 2023 : 1 682 000 (-3 000).

Bref, la balance entre ceux qui abandonnent et ceux qui s’abonnent au service de TV digitale est largement déficitaire ces 15 derniers mois : -38 000 clients, -2,2 %.

Si le dernier trimestre est nettement moins mauvais que les précédents, Proximus rappelle que les “ […] taux d’attrition” sont “ […] traditionnellement bas au deuxième trimestre”. Ce qui n’empêche pas l’ancien Belgacom de positiver : “ […] l’érosion nette a été limitée pour la TV (-3 000 abonnements) ” entre avril et juin 2023.

Les cord-cutters comme première explication

Comment expliquer cette érosion ? Les facteurs sont multiples. En première ligne : les cord-cutters, ces clients qui coupent le cordon de la télévision digitale au profit des services de streaming légaux et illégaux, de l’IPTV illégale, de la vidéo à la demande gratuite (YouTube, Auvio) et payante.

On peut aisément imaginer que les hausses régulières des prix poussent certains abonnés à déserter. Hasard du calendrier ou pas, Proximus a déjà appliqué en 2023 deux vagues d’augmentation des tarifs, le 1er janvier et le 31 juillet.

La situation est plus critique encore pour Telenet, également coutumier des augmentations régulières des tarifs.

Présent en Flandre, à Bruxelles, dans la botte du Hainaut et prochainement en Wallonie via le câble de VOO, le câblo-opérateur assiste impuissant à une plus sévère fuite des clients TV : -82 600 entre le 1er avril 2022 et le 30 juin 2023 (-4,72 %).

Manque de visibilité chez les concurrents

Quid de VOO et Orange ?

Ça fait une volée de trimestres qu’Orange Belgique masque dans ses rapports trimestriels l’évolution du nombre de clients TV, en noyant ce chiffre dans celui plus global du nombre de clients au câble (au minimum Internet à la maison).

Avant d’être définitivement absorbé par Orange le 2 juin 2023, VOO n’était pas coté en Bourse et n’avait donc aucune obligation de publier régulièrement ses résultats financiers. On en apprendra plus sur les parts de marché du câblo-opérateur wallon ces prochains mois, quand Orange intégrera les résultats de VOO aux siens.