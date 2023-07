Un nouvel opérateur mobile belge promet de planter des arbres et de compenser vos émissions de CO2

Celui qui se présente comme “le premier fournisseur belge de téléphonie mobile axé climat” vous propose de faire “le premier pas vers un mode de vie plus durable”.

Des arbres plantés et des projets soutenus

Les trois abonnements mobiles de UNDO sont exclusivement disponibles en ligne via le site web de la marque :

UNDO S, 10 € par mois. 500 minutes d’appel, 100 SMS, 20 GB de data. 2 kilos de CO2 à compenser. Un arbre planté à chaque souscription.

UNDO M, 20 € par mois. Appels illimités, 100 SMS, 40 GB. 5 kilos de CO à compenser. Un arbre planté à chaque souscription.

UNDO XL. 30 € par mois. Appels et SMS illimités, 200 GB. 10 kilos de CO2 à compenser. Un arbre planté chaque mois.

Les deux spécificités de ces abonnements : les arbres qui seront plantés et les kilos de CO2 à compenser.

Concrètement, si vous commandez une carte SIM et un abonnement mobile UNDO, l’opérateur s’engage à planter un arbre via le projet de reforestation UNDO Forest. Où ? Dans la plantation d'Ibi Village, à 140 kilomètres à l’est de Kinshasa (Congo), gérée en collaboration avec le partenaire local Gi-Agro (Groupe d’Initiatives pour l’Agroforesterie en Afrique). Dans le cadre de l’abonnement XL, c’est un arbre par mois qui sera planté.

Quid des kilos de CO2 à compenser ? Ce sont des sortes de crédits que vous pouvez attribuer par l’intermédiaire de l’application UNDO à “une sélection de projets qui capturent la pollution au CO2 dans l’air” baptisée UNDO Removal. Pour le formuler autrement, UNDO estime que votre usage du smartphone avec UNDO S génère 2 kilos de CO2 par mois et vous propose de les compenser directement pour atteindre la neutralité carbone.

Des options pour soutenir le village

UNDO vous propose également de souscrire des options complémentaires, que ce soit pour augmenter les kilos de CO2 à composer ou pour soutenir le développement du village congolais Ibi Village. Exemple : rénovation de l’école Ibi Village 0,50 € par mois, aide médicale Ibi Village 0,50 € par mois, visite médicale Ibi Village 0,50 € par mois, etc.

"Nous voulons créer une communauté consciente de ses choix pour réduire l'impact sur le climat", déclare dans un communiqué de presse Laurent Bataille, directeur général d'UNDO. "Si nous espérons un avenir meilleur pour notre environnement, il est important de créer des outils technologiques conviviaux qui permettent à chacun de contribuer à des défis majeurs tels que le changement climatique d'une manière simple et très concrète. Par ailleurs, nous sommes convaincus que les utilisateurs seront davantage motivés à choisir l’option plus durable si nous leur proposons un abonnement mobile neutre en carbone sans incidence sur le prix. Avec UNDO, non seulement nous sensibilisons aux émissions de CO₂, mais l'utilisateur voit directement le résultat de ses choix écologiques et nous agissons tous."