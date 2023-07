La très lente évolution du catalogue Apple TV+ en Belgique : seulement 18 films ajoutés en 37 mois

Les 20 séries TV qui ont déjà cartonné sur Netflix en 2023 : des surprises, des découvertes, des confirmations

Des séries que personne n’attendait sur Netflix ont rencontré un succès d’audience vertigineux dans les six premiers mois de 2023. Des programmes comme El Silencio, XO, Kitty et Triada cohabitent avec des valeurs sûres et attendues, comme la saison 4 de You.