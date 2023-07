Suivre les matchs de Lionel Messi en MLS : tout sur l’abonnement exclusif d’Apple au coût exorbitant

Piqûre de rappel : en partance du Paris Saint-Germain (PSG), le champion du monde argentin a annoncé son transfert au Miami Inter CF de David Beckham (copropriétaire) le 7 juin 2023, avant d’inscrire son premier but pour ses nouvelles couleurs le 21 juillet 2023.

La fin de la MLS sur Eleven/Dazn en Belgique

Pour décrypter cette mainmise d’Apple sur le soccer (football) américain, il faut remonter au 14 juin 2022.

Contre 2,5 milliards de $, le père de l’iPhone devient à l’époque le diffuseur (quasi) exclusif de la Major League Soccer (MLS) pour dix saisons (2023-2032). C’est un accord mondial. “Pour la première fois dans l’histoire du sport, les fans pourront regarder en streaming tous les matchs de la MLS via l’app Apple TV, sans interruption ni restrictions locales”, souligne Apple.

Si le deal peine à défrayer la chronique en 2022, son entrée en vigueur en février 2023 via le MLS Season Pass se fait douloureusement ressentir. C’est le début de la nouvelle saison régulière et il ne reste que des miettes à une poignée d’autres diffuseurs (Fox aux USA, TSN et RDS au Canada) dont les contrats limités en nombre de matchs expireront en 2026.

Ailleurs dans le monde, c’est la bérézina. En Belgique, Eleven/Dazn n’est plus autorisé à diffuser sur ses chaînes sportives la moindre rencontre de MLS après avoir proposé dans ses grilles un peu de ligue américaine de soccer jusqu’en 2022.

99 € pour l’intégralité de la saison 2024

Cette toute-puissance du MLS Season Pass d’Apple prend une tout autre dimension avec l’arrivée de Lionel Messi dans le championnat US.

Vous voulez suivre les exploits de la Pulga ? Il faut passer à la caisse d’Apple et nulle part ailleurs faute d’alternative légale.

Voici les prix de l’abonnement MLS Season Pass d’Apple :

14,99 € par mois, 12,99 € pour les abonnés au service de streaming Apple TV+.

99 € par saison complète, 79 € pour les abonnés Apple TV+.

39 € pour la fin de la saison 2023.

Le MLS Season Pass comprend notamment la diffusion de “tous les matchs de la MLS et de la Leagues Cup, mais aussi des centaines de matchs MLS NEXT Pro et MLS NEXT pendant la saison. ” Les commentaires de matchs et des émissions qui les entourent sont assurés en anglais et en espagnol. Les rencontres des équipes canadiennes (CF Montréal, Toronto FC, Vancouver Whitecaps) sont commentées en français également.

Un effet Messi à 2 millions d’abonnés ?

Apple espère secrètement que l’arrivée de Lionel Messi, qui s’est engagé avec Miami jusqu’en 2025, va doper les souscriptions au MLS Season Pass. D’ailleurs, la firme américaine serait intervenue personnellement dans les négociations du transfert, en promettant au prodige argentin une partie des bénéfices générés par les nouveaux abonnements.

L’un des propriétaires du club, Jorge Mas, table sur un effet Messi de 2 millions d’abonnés supplémentaires.

+ Vidéo : le premier but de Lionel Messi en Major League Soccer (MLS)

Un galop d’entraînement avant la NBA en 2025 ?

250 millions de $ par saison de MLS, c’est un budget raisonnable pour un ogre comme Apple. Et si le soccer était en fait un laboratoire pour la firme américaine ? Un galop d’entraînement avant de viser (beaucoup) plus grand ?

C’est un fait. Les droits de diffusion des compétitions sportives sont devenus enjeux majeurs pour les plates-formes de streaming. C’est une guerre fratricide. Exemple : Amazon a déboursé 13 milliards de $ pour diffuser sur Prime Video aux USA jusqu’en 2033 la plupart des matchs de football américain du jeudi soir (Thursday Night Football).

La prochaine grande échéance : l’expiration des droits de diffusion de la NBA en 2025. Si Disney (ABC, ESPN, ESPN+) et Warner Bros. Discovery (TNT) espèrent prolonger le contrat pour les États-Unis, Apple pourrait entrer dans la course avec un argument de poids.

Comme elle le démontre actuellement avec le MLS, la firme de feu Steve Jobs est capable de proposer du sport en direct dans une centaine de pays, sur des millions d’appareils, sans la moindre anicroche.