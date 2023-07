Ces 10 énormes films interrompus par la grève des acteurs : Deadpool 3, Gladiator 2, Minecraft…

Selon les références de la presse hollywoodienne Variety et The Hollywood Reporter, ces 10 grosses productions hollywoodiennes sont à l’arrêt forcé.

1. Gladiator 2

23 ans après le triomphe de Gladiator, Ridley Scott raconte les aventures du fils de Maximus (Russel Crowe). Le tournage avait démarré en juin à Malte, avant de s’installer au Maroc.

2. Deadpool 3

Deadpool (Ryan Reynolds) et Wolverine (Hugh Jackman) se déchiraient depuis fin mai au Royaume-Uni. Une première image officielle dévoile les contours du costume jaune du super-héros aux griffes d’adamantium.

3. Beetlejuice 2

Tim Burton donne une suite inattendue à son Beetlejuice de 1988. Jenny Ortega (Wednesday) a rejoint le casting historique composé de Michael Keaton et Winona Ryder. Le tournage à Londres était quasiment bouclé. Une dernière séquence devait être tournée dans le Vermont (USA).

4. Juror #2

Clint Eastwood jure ses grands dieux que le thriller juridique Juror#2 sera son dernier film en tant que réalisateur. Depuis, les caméras ne tournent plus à Savannah (Géorgie, USA).

5. Lilo & Stitch

Disney+ n’en finit plus de produire des versions en chair et en os de ses anciens dessins animés. Après La petite sirène de 2023, Lilo & Stitch est le prochain à bénéficier de ce traitement. A Hawaii, la production est à l’arrêt.

6. Minecraft

Portée par Jason Momoa, l’adaptation du jeu vidéo était censée entrer dans sa phase de tournage en Nouvelle-Zélande en août 2023.

7. Mission Impossible – Dead Reckoning Partie 1

C’est un cas particulier. La sortie dans les salles est programmée pour le 28 juin 2024 et l’équipe du film a déjà accompli l’essentiel du tournage. Mais il reste de séquences à mettre en boîte alors que Tom Cruise est de toute façon bloqué par la tournée promotionnelle de la première partie de Dead Reckoning.

Tom Cruise est absorbé par la tournée de promotion de la première partie de son nouveau Mission Impossible. ©2023 Getty Images

8. Venom 3

Venom est un succès surprise pour les studios Sony, qui entend exploiter le filon tant que faire se peut. Fin juin 2023, une image du tournage en Espagne du troisième épisode avait fuité. En vedette : Tom Hardy.

9. Mortal Kombat 2

Le reboot de 2021 avait semble-t-il rapporté suffisamment d’argent pour qu’une suite soit mise en chantier en Australie.

10. Apex

Le film d’Apple sur la Formule 1 avec Brad Pitt est-il oui ou non au chômage technique ? La production a installé ses caméras au Grand Prix de Silvertone (7 au 9 juillet) et devrait renouveler l’expérience à Spa-Francorchamps (28 au 30 juillet). Mais il se chuchote que Brad Pitt serait enclin à être loyal envers le syndicat des acteurs SAG-AFTRA.

Brad Pitt sur le tournage de film Apex à l'occasion du Grand Prix de Silvertsone. L'acteur pourrait répondre bientôt à l'appel à la grève.

Un peu de répit pour les films d’animation

La production de films d’animation semble pour l’instant moins touchée par la grève des acteurs. Dans un premier temps, l’équipe peut enregistrer des voix temporaires, sans le concours des comédiens, et continuer à développer l’animation. Cela vaut surtout pour les projets programmés pour 2025 et au-delà. Les projets 2024 risquent eux de prendre du retard à cause du report de l’enregistrement final des dialogues : Kung Fu Panda 4 (8 mars 2024), Spider-Man: Beyond the Spider-Verse (29 mars 2024), Moi moche et méchant 4 (3 juillet 2024), Transformers One (13 septembre 2024).