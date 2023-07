La fausse polémique des 87 % de vieux jeux vidéo en voie d’extinction : “Ils existent quelque part”

Les jeux vidéo d’hier ne sont pas encore une espèce au bord de l’extinction, contrairement à ce qu’affirme une vision tronquée et trompeuse d’une étude américaine qui fait grand bruit. On fait le point avec Philippe Dubois, président de l’association française MO5.COM spécialisée dans le retrogaming et la préservation du patrimoine du jeu vidéo.