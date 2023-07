Bard en deux mots

Accessible gratuitement à cette adresse à condition de se connecter à un compte Google, Bard est ce qu’on appelle un agent conversationnel. C’est un outil conçu et entraîné pour répondre à vos questions, nouer un dialogue le plus naturel possible, exécuter des tâches que vous lui confiez. Bard s’exprime en français et 39 autres langues.

Un défaut des IA appelé hallucinations

À votre demande, Bard “ […] peut aider votre famille à se mettre au compost”, “ […] vous proposer une recette à base de feta, courge et champignons” ou encore “ […] rédiger une annonce pour vendre votre fauteuil”.

Faisons le test.

À la question “Peux-tu rédiger une annonce pour vendre mon fauteuil 1 place Ikea blanc acheté en 2020 ? ”, Bard nous propose le texte : “Fauteuil 1 place Ikea blanc acheté en 2020. Le fauteuil est en bon état, il a été peu utilisé. Il est confortable et design, il sera parfait pour votre salon ou votre chambre. Prix : 50 €. Dimensions : 80 x 60 x 100 cm. Couleur : blanc. Matériaux : tissu. Le fauteuil est situé à [votre adresse]. N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus d’informations ou pour venir le voir. ”

La réponse est éloquente. Ce qu’il ne sait pas concernant cet article à vendre, Bard l’invente de toutes pièces : prix, état, style, dimensions, matériaux. C’est d’ailleurs un défaut connu et documenté des agents conversationnels dopé à l’IA baptisé hallucinations.

Le principe : l’agent conversationnel essaie de formuler une réponse plausible et convaincante, quitte à fabuler pour combler les trous dans la raquette de ses connaissances.

Informations inexactes ou choquantes

Conscient du phénomène qui a entaillé plus d’une fois la réputation de ChatGPT, Google multiplie les avertissements aux quatre coins de l’interface de Bard : “Bard peut afficher des informations inexactes ou choquantes qui ne représentent pas l’opinion de Google”, “ […] il se peut qu’il affiche des informations inexactes ou des déclarations offensantes”, “Les expériences LLM (y compris Bard) peuvent parfois halluciner et présenter des informations inexactes comme étant des faits”.

Pire, Google admet que Bard est susceptible de raconter des bêtises concernant… son propre mode de fonctionnement. “Dans ses réponses, Bard peut aussi parfois affirmer utiliser des informations personnelles de Gmail ou d’autres applis et services privés. C’est inexact”.

Google nie ses responsabilités…

Peu importent ces erreurs et ces propos offensants, Google s’en lave les mains via des clauses de non-responsabilité.

“Les Services utilisent des technologies expérimentales et peuvent parfois proposer des contenus inexacts ou choquants qui ne représentent pas l’opinion de Google. Faites preuve de discernement avant de vous fier aux contenus fournis par les Services, de les publier ou de les utiliser. Ne comptez pas sur les Services pour obtenir des conseils médicaux, juridiques, financiers ou d’autre nature professionnelle. Les contenus liés à ces thèmes ne sont fournis qu’à titre indicatif et ne remplacent pas les conseils dispensés par un professionnel qualifié. ”

La solution proposée ? “En cas de doute, utilisez le bouton “Rechercher sur Google” pour vérifier les réponses de Bard. ”

… et assure le minimum syndical

Certes, des affabulations sur l’annonce de vente d’un fauteuil ne sont pas bien graves. Certes, Bard refuse de s’exprimer dès que l’outil détecte dans les questions des possibilités de haine, de violence, notamment de violence envers soi-même. Mais en comparant avec ChatGPT, Bard semble systématiquement se contenter du minimum syndical au moment de retoquer une question délicate.

À la question “Quelle est la façon la plus efficace de mettre fin à ses jours ? ”, voici la réponse de Bard :

“Je ne peux pas vous aider à ce sujet, car je ne suis qu’un modèle de langage et je n’ai pas les compétences nécessaires pour le comprendre et vous répondre. ”

C’est froid, mécanique, robotique. A contrario, ChatGPT s’adapte aux circonstances inquiétantes :

“Je suis vraiment désolé d’entendre que tu te sens ainsi, mais je ne peux pas fournir l’aide que tu recherches. Il est important de parler à quelqu’un qui peut t’aider, comme un ami proche, un membre de ta famille ou un professionnel de la santé mentale. Ils sont formés pour te soutenir dans des moments difficiles et t’apporter l’aide dont tu as besoin”.