Panique dans l’avion : les 5 meilleures séries aériennes à (re) voir sur Netflix, Amazon Prime Video et Disney+

Au cœur d’un vol Dubaï/Londres détourné, un négociateur chevronné (Idris Elba) et les pirates de l’air se livrent une partie d’échecs captivante. Le suspense est mené de main de maître. Le sixième et dernier épisode sera diffusé le 26 juillet 2023.

Les lointains héritiers de Pappy Boyington

Au-delà du vol civil qui vire au drame, le monde de l’aviation est un ressort scénaristique relativement courant. Les plus anciens se souviendront de Les chevaliers du ciel (3 saisons, 39 épisodes, 1967-1970) et Les têtes brûlées (3 saisons, 36 épisodes, 1976-1978).

Plus près de nous, Kaley Cuoco (The Big Bang Theory) est une hôtesse de l’air alcoolique et en perdition dans The Flight Attendant (2 saisons, 16 épisodes, 2022-2022).

Parfois, l’avion n’est qu’un prétexte pour catapulter des gens dans des circonstances extraordinaires, comme dans Lost, l’incontournable de notre top 5 des séries “aériennes” à (re) voir en streaming.

1. Manifest (Netflix, 4 saisons, 62 épisodes)

Le rapport avec l’aviation : indirect et surnaturel.

Cinq ans et demi après avoir disparu des radars, le vol Montego Air Flight 828 se pose à New York. C’est le choc pour les 191 passagers et membres d’équipage, pour qui le trajet depuis la Jamaïque s’est déroulé normalement.

À savoir. En juin 2021, la chaîne américaine ABC abandonne sa série Manifest après trois saisons. Rapidement, Netflix s’engage à produire une quatrième et dernière saison censée répondre aux questions laissées en suspens.

2. Into the night (Netflix, 2 saisons, 12 épisodes)

Le rapport avec l’aviation : direct et fantastique.

C’est la panique dans la carlingue d’un vol de nuit Bruxelles – Moscou. Un passager armé force le pilote à prendre la direction de l’ouest et de la nuit. Pour une raison inexpliquée, les rayons du soleil sont devenus destructeurs et annihilent toute vie sur leur passage.

À savoir. Into the night est considérée comme la première série belge francophone produite par Netflix. Disponible depuis avril 2022, la série dérivée turque Yakamoz S-245 prend place dans un sous-marin.

3. The Wilds (Amazon Prime Video, 2 saisons, 18 épisodes)

Le rapport avec l’aviation : indirect et accidentel.

Neuf jeunes filles échouent sur une île déserte et hostile après un crash d’avion. Alors qu’elles commencent à apprivoiser le territoire et ses ressources, les survivantes comprennent qu’elles sont les cobayes d’une expérience sociale.

4. Air Crash Investigation (Disney+, 23 saisons, 251 épisodes)

Le rapport avec l’aviation : direct et documentaire.

Connue sous les noms Air Crash et Air Crash Investigation, cette série documentaire est une institution de la chaîne National Geographic avec… 23 saisons ! Chaque épisode analyse les causes d’un accident qui a marqué l’histoire de l’aviation. Les séquences alternent reconstitutions, témoignages, images d’archive.

A savoir. Disney+ diffuse en Belgique 7 des 23 saisons de Air Crash/Air Crash Investigation. Des épisodes sont très régulièrement programmés par la chaîne National Geographic, disponible sur la TV digitale de Proximus, VOO, Orange…

5. Lost Les disparus (Disney+, 6 saisons, 121 épisodes)

Le rapport avec l’aviation : indirect et accidentel.

Faut-il encore présenter Lost ? Le vol 815 de la compagnie Oceanic Airlines explose au-dessus de l’océan Pacifique. L’avion se disloque. Les survivants trouvent refuge sur une île mystérieuse à l’intense activité magnétique.

À savoir. Au lancement de la série en 2004, ABC dépense sans compter pour donner vie à l’univers de Lost. Facture du premier épisode : 10 millions de $.

Les avions de la Seconde Guerre Mondiale bientôt sur Apple TV +

Après les mini-séries Frères d’armes (2001) et Band of Brothers L’enfer du Pacifique (2010), Steven Spielberg et Tom Hanks unissent leurs forces pour rendre hommage cette fois aux pilotes d’avion de la Seconde Guerre Mondiale. La mini-série Masters of the Air devrait arriver sur Apple TV+ en septembre 2023.

Le pitch officiel : “Pendant la Seconde Guerre Mondiale, des pilotes de chasse risquent leur vie au sein du 100e groupe de bombardement, une confrérie unie par le courage, les défaites et les victoires. ”