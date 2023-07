Les aventuriers du quiz perdu : 20 questions folles sur la saga Indiana Jones

Indiana Jones est de retour dans les cinémas depuis le 28 juin 2023. Dans Indiana Jones et le cadran de la destinée, le célèbre archéologue essaie à nouveau de contrecarrer les plans des Nazis. C’est le baroud d’honneur du célèbre archéologue et de son interprète Harrison Ford. Une page se tourne. Indy au cinéma et à la télévision, c’est 5 films et 22 téléfilms en 42 ans (1981-2023).