Fermé en juin 2023, le plus gros site de streaming illégal est de retour… à vos risques et périls

C’est un ballet frénétique. Les studios hollywoodiens et les sites web de streaming illégal jouent en permanence au chat et à la souris. Cette guerre des nerfs ne connaît pas de trêve. Quand la souris devient trop grosse, le chat sort plus encore les griffes. Tous les moyens sont alors déployés pour arrêter la diffusion en ligne de séries et de films piratés.