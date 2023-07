Ces 5 banques belges qui ne proposent pas Apple Pay, le paiement sans contact via iPhone et Apple Watch

Pourquoi payer avec Apple Pay plutôt qu’avec sa carte de crédit ou de débit sans contact ?

Le paiement sans contact via l’iPhone et l’Apple Watch est réputé plus sûr pour deux raisons. “Pour toutes les transactions effectuées avec votre iPhone, Apple Watch, Mac ou iPad, vous devez vous authentifier avec Face ID, Touch ID ou votre code d’accès”, détaille Apple sur cette page web. “Votre identité et votre numéro de carte bancaire ne sont jamais communiqués aux commerces, ni stockés sur votre appareil ou sur les serveurs Apple. ”

Les 5 grands absents

Pour tenter de cerner la percée d’Apple Pay en Belgique, il est possible de se référer à la liste des “banques partenaires d’Apple Pay […] en Europe […] ” disponible sur cette page web. C’est effectivement un premier obstacle : le colosse américain ne peut pas avancer seul dans ce dossier. Un accord doit être négocié banque par banque. Une fois le deal scellé, les clients pourront encoder les cartes de la banque concernée dans l’application Cartes, la clé de voûte du système Apple Pay.

Dans son listing officiel, Apple fait mention pour la Belgique de 35 partenaires :

Adyen, AION NV/SA, Bank of America, Belfius, Bitpanda, BNP Paribas Fortis, Bonsai, Bunq, Buy Way, CleverCards, Curve, Edenred, Emburse, Fintro, Green-Got, Hello bank !, Hexeko, iCard, ING, KBC, Lydia, Monese, N26, Payhawk, Payquicker, Paysend, Paysera, Pleo, Revolut, SumUp, SWAN, Viva Wallet, Wise, XXimo, ZEN.COM.

Attention, si Apple parle des “banques partenaires”, la liste ne se limite pas aux banques belges et encore moins aux banques tout court. Si la plupart des cadors du marché belge des banques répondent à l’appel (BNP Paribas Fortis, ING Belgique, KBC Bank…), certains sont aux abonnés absents. Voici les 5 absences les plus marquantes :

AXA Bank Belgium

Banque Nagelmackers

Beobank

bpost banque

Argenta

Les partenaires de Google pour les smartphones Android

L’équivalent d’Apple Pay sur les smartphones Android, c’est Google Pay et l’application Google Wallet. Pour encoder sa carte bancaire dans cette “app”, il est nécessaire là aussi qu’un accord existe entre Google et la banque ou l’organisme financier.

Voici la liste des partenariats Google Pay officialisés en Belgique :

Banca Monte Paschi Belgio, Bankable, BNP Paribas Fortis, Bunq, Buy Way Personal Finance SA, CBC, Citibank, Curve OS Limited, Fintro, Hello Bank, iCard, Monese, N2 Capital AG, N26, Paysafe Financial Services Limited, PayrNet, Pleo Financial Services ApS, Plum Fintech Limited, Revolut, UAB NIUM EU, UAB ZEN. com, Wise.