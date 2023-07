VOO migre ses clients mobiles sur le réseau d’Orange et… tacle Base

Initiée début juin 2023, cette migration logique et progressive s’accompagne d’une promesse qui ressemble à s’y méprendre à un tacle en bonne et due forme.

“Vous allez, dans la plupart des cas, bénéficier d’un bien meilleur réseau peu importe où vous vous trouvez en Belgique”, annonce VOO sur cette page baptisée Appels téléphoniques coupés ? Pourquoi cela arrive et comment régler le problème.

Bref, à en croire cette affirmation péremptoire, le réseau mobile d’Orange serait “bien meilleur” que celui de Base/Telenet, “peu importe où vous vous trouvez en Belgique. ”

Sur quoi repose-t-elle ? Pour rappel, trois réseaux mobiles concurrents (Proximus, Orange, Base/Telenet) quadrillent plus ou moins efficacement la Belgique.

Pour comparer la couverture 4G de ces trois infrastructures, les cartes de l’IBPT, l’Institut Belge Institut belge des services postaux et des télécommunications, font référence. Que montrent-elles ? Qu’il y a des trous dans la raquette dans les réseaux 4G d’Orange et Base/Telenet, notamment dans les provinces de Luxembourg et de Namur.

De là à clamer haut et fort que le réseau d’Orange sera meilleur, partout en Belgique, il y a un sérieux gouffre que la consultation de ces cartes officielles ne permet pas de combler. À moins que la notion de meilleur réseau ne fasse pas référence à la couverture 4G, mais à d’autres critères ?

Migration bouclée fin de l’année 2023

Faute de disposer de son propre réseau mobile, VOO louait jusqu’ici les antennes et les pylônes de Base/Telenet avec à l’heure de commercialiser des cartes SIM et des abonnements mobiles, en solo et dans ses packs.

Le rachat de VOO par Orange Belgium change la donne et l’ancien Mobistar a commencé à rapatrier sur son réseau les clients VOOmobile.

“Le transfert a commencé en juin 2023 et va se poursuivre d’ici la fin de l’année 2023”, précise VOO sur cette page. “Si votre forfait a été activé récemment, vous utilisez certainement le réseau Orange. Sinon, un peu de patience. Vous n’avez rien à faire, pas besoin de changer de carte SIM. Ce déménagement est purement technique. ”