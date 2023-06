Fin de la 3G d’Orange en Wallonie : où, quand, avec quelles conséquences pour vous ?

“Le nombre d’appels vocaux et le trafic de données sur notre réseau 3G ne représentent plus qu’une fraction du volume du trafic sur notre réseau”, argumente Orange Belgium sur cette page. “Grâce à la désactivation de la 3G, la capacité libérée pourra être réutilisée pour les nouvelles technologies telles que la 4G et la 5G. ”

Proximus abonde dans le même sens sur cette page. “L’arrêt de la 3G nous permettra de récupérer des capacités pour renforcer et étendre nos réseaux 4G et 5G, plus rapides. ”

Une carte et un début de planning chez Orange

Maintenant que la justification est connue, quid du timing ?

Le réseau 3G de Base (Telenet) sera complètement réduit au silence d’ici septembre 2024, celui de Proximus d’ici fin 2024. Le calendrier d’Orange est sensiblement différent : “ […] nous travaillerons par zones afin de désactiver complètement la 3G sur l’entièreté du territoire belge d’ici le courant de l’année 2025. ”

En marge de cette échéance plus lointaine que celles de ses concurrents, l’ancien Mobistar vient de dévoiler une carte et un planning des premières régions qui perdront l’accès à la 3G en 2024.

Namur sera privé de la 3G d'Orange dès février 2024. En Wallonie suivront les Fagnes (avril 2024) et Mons (juin 2024). ©Orange

En Wallonie, trois régions sont concernées. La 3G d’Orange désactivée dans la région de Namur en février 2024, dans les Fagnes en avril 2024, dans la région de Mons en juin 2024.

Les vieux téléphones seront limités à… la 2G

Qui sera concerné par ce changement ?

En première intention, les clients en voie de disparition qui possèdent un smartphone compatible 3G et inférieur et incompatible avec la 4G et la 5G. Si leurs appels et leurs SMS seront relayés sur le bon vieux réseau 2G, l’Internet mobile (data) à peu de chose près inutilisable vu la limitation extrême des débits.

Pour retrouver le dernier iPhone incompatible avec la 4G, il faut remonter à l'iPhone 5 de 2012. Celui qui utilise encore un téléphone aussi vieux sera obligé en 2024 de basculer sur la 2G en Belgique. ©AFP

La 2G pour les communications de machine à machine (M2M)

D’ailleurs, pourquoi maintenir la 2G alors que la 3G est en passe d’être euthanasiée ?

“Essentiellement parce qu’un grand nombre d’appareils fonctionnent encore exclusivement en 2G”, détaille Proximus. “Il s’agit principalement de services M2M ou de télémétrie. Ces derniers doivent absolument rester opérationnels, car ils sont utilisés pour surveiller et actionner à distance des machines et des processus. Par exemple, recueillir des données de péage pour les poids lourds, surveiller et gérer à distance des infrastructures de services publics (eau, gaz, électricité…), et bien d’autres applications professionnelles encore. ”

La 2G jusque 2027 au moins

Dans ces conditions, les trois opérateurs ne cachent pas leurs intentions de maintenir en vie leur réseau 2G quelques années de plus. Leur désactivation n’est pas encore programmée :