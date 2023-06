5 idées cadeaux pour le plus geek des papas : Pac-Man version briques, les frissons du donjon…

Votre papa est geek et la fête des pères du dimanche 11 juin 2023 approche à grands pas. C’est l’occasion ou jamais de lui choisir un cadeau parfaitement adapté à ses passions. Voici notre sélection d’idées et de produits vendus entre 19,90 € et 269,99 €.