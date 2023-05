Sony prépare une PlayStation 5 portable qui n’est pas vraiment une console portable

Visiblement jaloux de cette polyvalence, Sony prépare un nouvel appareil appelé à exporter les jeux de la PlayStation 5 (PS5) sur un petit écran à part entière.

Nom de code : Project Q, un dispositif inattendu dont la sortie est attendue d’ici la fin de l’année 2023.

C’est certainement une déception pour les nostalgiques de la PSP et de la PS Vita. Project Q n’est pas une nouvelle console portable signée Sony.

Basiquement, c’est un accessoire malin, une manette DualSense dotée d’un écran de 8 pouces qui se connecte au Wi-Fi pour streamer un jeu lancé ailleurs dans votre habitation sur votre PlayStation 5 (PS5).

L’application PS Remote Play fait déjà le job

Dans l’absolu, le concept n’est pas neuf.

L’application officielle PS Remote Play permet d’accéder à distance (Wi-Fi, données mobiles) à la PS4 et à la PS5 à partir d’un smartphone, d’une tablette, d’un ordinateur.

Il est possible de choisir un jeu comme si vous étiez devant la console et d’en profiter avec une manette connectée en Bluetooth. Autre solution populaire : insérer le téléphone (Android, iPhone) dans un contrôleur comme le Backbone One (119 €), qui amène son lot de sticks et de boutons.

Hasard du calendrier ou pas, le Backbone One sous licence officielle PlayStation est disponible depuis le 23 mai 2023 dans sa version compatible avec les smartphones Android. L’appareil existait déjà pour les iPhone.

Gâchettes adaptives et retour haptique au menu

Qu’est-ce qui différencie Project Q de l’app PS Remote Play associée à un smartphone et à un contrôleur type Backbone One ?

Pour l’instant, le Project Q est limité au Wi-Fi domestique et peut donc streamer uniquement un jeu lancé sur une PS5 connectée au même réseau.

A contrario, PS Remote Play fonctionne en Wi-Fi ou via les données mobiles (4G, 5G). Exemple : vous êtes dans le bus, vous ouvrez l’application PS Remote Play sur votre smartphone, vous streamez un jeu PS5 en 4G/5G depuis votre console PlayStation 5 connectée à la maison.

Limité en termes de connectivité, le Project Q se rattrape au niveau de la qualité de la manette. C’est une DualSense à part entière, avec le retour haptique et gâchettes adaptives. À condition que le débit du Wi-Fi soit suffisant, l’écran relaiera les jeux en résolution 1080p, à soixante images par seconde.