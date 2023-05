Netflix améliore une fonction incontournable mais tout le monde ne pourra pas en profiter

Dans l’onglet Ma liste, les titres s’accumulent en vrac. Il est impossible de trier et de rechercher selon le genre, le nom, le type (films, séries, documentaires). C’est un désordre sans nom.

Des améliorations sur Android dans un premier temps

Heureusement, la situation commence à bouger, du moins pour les utilisateurs de l’application mobile Android.

À condition de mettre à jour l’app via le Play Store, il est possible d’accéder à la version revue, corrigée et améliorée de la fonction Ma liste.

Première évolution majeure, il est possible de trier le listing selon quatre critères : Titres suggérés, Date d’ajout à la liste, Ordre alphabétique, Date de sortie. En marge de cet outil, il existe quatre onglets qui opèrent chacun un tri spécifique : Pas commencé, Commencé, Séries, Films.

Mieux, il est possible de combiner critères et onglets. Exemple : visualiser uniquement les Films, Pas commencé, dans l’Ordre alphabétique.

Certes, ce n’est pas une gestion élaborée d’une liste de favoris, mais c’est clairement un pas dans la bonne direction. L’application iPhone de Netflix devrait bénéficier ces prochaines semaines d’une mise à jour similaire. Quid du site web ? Rien n’est annoncé pour l’instant.

Les nouveautés et les suppressions de 2023

Netflix souffle le chaud et le froid en 2023 au niveau de l’ajout et de la suppression de fonctions dans son interface.

Au rayon des bonnes nouvelles, le service de SVOD américain a enrichi la personnalisation de l’affichage des sous-titres.

À l’opposé, Netflix a supprimé la fonctionnalité et le bouton Lancer un titre aléatoirement et réserve depuis quelques mois la qualité audio supérieure de l’Audio spatial aux abonnés Premium.