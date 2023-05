Les 4 meilleurs abonnements mobiles à moins de 10 € : les petits opérateurs bousculent Proximus, Orange et Base

Idéal pour un téléphone d’appoint

Quel abonnement faut-il privilégier ? Tout dépend de vos besoins, de vos attentes, de votre budget.

Exemple : pour un téléphone d’appoint qui reste à la maison uniquement pour les urgences, autant opter pour la souscription la moins coûteuse.

Le tableau comparatif des abonnements mobiles à moins de 10 €

Dans le tableau ci-dessous, nous comparons quatorze abonnements mobiles à moins de 10 € par mois proposés neuf opérateurs.

À noter : seuls deux des trois propriétaires d’un réseau mobile sont présents, via des sous-marques (Scarlet de Proximus, hey ! d’Orange).

Pour le reste, c’est essentiellement une bataille d’opérateurs virtuels (MVNO), ces opérateurs qui louent et occupent le réseau, les pylônes et les antennes de Proximus, Orange ou Base.

Prix par mois Appels SMS Data Réseau Remarques Youfone 500 MB + 200 min/SMS 4,50 € 200 minutes *** 200 *** 500 MB Proximus *** 200 minutes ou 200 SMS hey! 1 GB 5 € *** 60 minutes 500 1 GB Orange *** 7 € après 24 mois Youfone 1,5 GB + 200 min/SMS 7 € 200 minutes *** 200 *** 1,5 GB Proximus *** 200 minutes ou 200 SMS FASTfiber 8 € 400 minutes *** 400 *** 2 GB Base *** 400 minutes ou 400 SMS Scarlet Red 8 € 300 minutes Illimités 1 GB Proximus edpnet 400 min/SMS 2 Go 8 € 400 minutes *** 400 *** 2 GB Orange *** 400 minutes ou 400 SMS Neibo Mix Budget 8 € 250 minutes Illimités 3 GB Orange Neibo Surf 8 € / / 6 GB Orange Neibo Blabla 8 € 500 minutes Illimités / Orange Youfone 5 GB + 1 GB + 200 min/SMS 9 € 200 minutes *** 200 *** 6 GB Proximus *** 200 minutes ou 200 SMS Ello Go 9 9 € 125 minutes 250 / Base Ello Data 9 9 € 100 minutes 200 500 MB Base United Telecom U Start 9,99 € 100 minutes 100 500 MB Base IP Telecom Connect 2 9,99 € Illimités Illimités 2 GB Proximus

1. Le plus économique

Notre choix. Youfone 500 MB + 200 min/SMS. 4,50 € par mois. 200 minutes d’appel ou 200 SMS, 500 MB de data.

Locataire du réseau Proximus, l’opérateur d’origine néerlandaise Youfone commercialise en ligne l’abonnement mobile le moins cher de Belgique. Les conditions sont logiquement étriquées mais suffisantes pour le client qui veut être facilement joignable et/ou en mesure de donner un appel d’urgence.

En cas de dépassement des forfaits, la minute d’appel sera facturée 0,15 €, le SMS 0,05 €, le MB de data 0,05 €.

2. Le plus équilibré

Notre choix. Neibo Mix Budget. 8 € par mois. 250 minutes d’appel, SMS illimités, 3 GB de data.

Sur base d’un même tarif (8 € par mois), six des quatorze abonnements du comparatif essaient de trouver le meilleur équilibre possible entre les minutes d’appel, le nombre de SMS et le volume de data.

À ce petit jeu, l’opérateur virtuel Neibo, locataire du réseau Orange, tire son épingle du jeu avec son abonnement Mix Budget généreux en data (3 GB) et en SMS (illimités). Seules les minutes d’appel sont en retrait (250 minutes).

3. Priorité à la data

Notre choix. Youfone 5 GB + 1 GB + 200 min/SMS. 9 € par mois. 200 minutes d’appel ou 200 SMS, 6 GB de data.

Seuls deux des quatorze abonnements du comparatif octroient plus de 5 GB de data par mois. Dans ce duo, il est compliqué de conseiller la formule Neibo Surf qui comprend uniquement de la data et donc pas la moindre minute d’appel, pas le moindre SMS.

Contre 9 € par mois, Youfone 5 GB + 1 GB + 200 min/SMS combine 6 GB de data et un pot commun de 200 minutes d’appel ou 200 SMS.

4. Priorité aux appels

Notre choix. IP Telecom Connect 2. 9,99 € par mois. Appels et SMS illimités, 2 GB de data.

Le choix est simple à justifier. Un seul opérateur propose les appels illimités à moins de 10 € par mois. Basé à Mettet, l’opérateur virtuel IP Telecom s’appuie sur le réseau mobile de Proximus.

Les réductions via les packs

Ce comparatif s’intéresse exclusivement aux abonnements mobiles souscrits en toute indépendance, hors d’un pack. Rappel : les opérateurs accordent des ristournes et/ou améliorent les conditions des cartes SIM ajoutées à un pack qui combine plusieurs services (Internet, TV, fixe…).