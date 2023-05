Le catalogue Disney+ récupère tout Indiana Jones et… son ami belge Remy Baudouin

Histoire d’anticiper l’événement, le service de streaming Disney+ se prépare à rapatrier les quatre premiers volets, mais aussi l’intégrale de la série Les Aventures du jeune Indiana Jones, qui introduit le personnage de Remy Baudouin, l’ami belge de l’aventurier, incarné par Ronny Coutteure.

L’exclusivité SVOD à partir du 31 mai 2023

Dès le 31 mai 2023, Disney+ sera la seule plate-forme à diffuser en SVOD (vidéo à la demande par abonnement) Les Aventuriers de l’arche perdue (1981), Indiana Jones et le temple maudit (1984), Indiana Jones et la dernière croisade (1989), Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal (2008).

Pour être précis, le service de SVOD proposera le premier opus sous le nom Indiana Jones et les Aventuriers de l’arche perdue, soit le titre revu, corrigé et allongé en 2000 pour instaurer une sorte d’unité.

Juste un changement de titre, aussi futile soit-il, ce n’est pas la mer boire si l’on tient compte de l’obsession de George Lucas à triturer et à modifier encore et encore ses Star Wars, au-delà du raisonnable. Exemple : au lancement limité de Disney+ en novembre 2019, les fans de Star Wars découvrent médusés que la scène de fusillade entre Han Solo et Greedo est à nouveau modifiée.

Nouveau titre et nouveau montage pour la sortie VHS

Quid des Aventures du jeune Indiana Jones ? Dans quelle version seront présentés la série et ses téléfilms complémentaires ?

Initialement, cette production Lucasfilm s’appelait aux États-Unis The Young Indiana Jones Chronicles (Les chroniques du jeune Indiana Jones) et comptait 2 saisons (28 épisodes, 1992-1993) et 4 téléfilms (1994-1996).

En 1999, George Lucas décide de rebattre les cartes à l’occasion de la sortie sur cassette VHS du show. A l'époque, The Young Indiana Jones Chronicles devient The Adventures of Young Indiana Jones. Les 28 épisodes et les 4 téléfilms deviennent… 22 téléfilms.

On peut imaginer que Disney+ va proposer ces 22 téléfilms qui, par rapport au montage original, allongent et fusionnent certaines scènes et certaines intrigues, suppriment carrément certains passages.

Le regretté Ronny Coutteure dans le rôle de l’ami d’Indy

Dans ce deuxième montage des Aventures du jeune Indiana Jones, Ronny Coutteure endosse l’espace de 8 téléfilms le costume de Remy Baudouin, l’ami belge de l’aventurier américain.

De la jungle aux tranchées de la Première Guerre mondiale, Remy Baudouin (Ronny Coutteure, à droite) et Indiana Jones (Sean Patrick Flanery, au centre) ont partagé nombre d'aventures. ©Internet

Cet ajout au catalogue Disney+ sera l’occasion de retrouver la mine débonnaire du regretté acteur et réalisateur belge, disparu le 21 juin 2000, qui avait raconté la rivalité historique du carnaval de Jalhay dans son film Carnaval (1987).