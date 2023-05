Netflix annule l’un de ses meilleures séries de 2023 : “C’était un triomphe ! ”

“Lockwood&Co était un triomphe ! ”, s’insurge sur Instagram le créateur du show, Joe Cornish.

“La série a reçu des critiques élogieuses et un accueil incroyable de la part des fans et des nouveaux arrivants. Elle était numéro un dans le monde et un succès retentissant, surtout auprès des familles. ”

Loin derrière le tsunami Wednesday

Force est de constater que Lockwood&Co n’a pas démérité au niveau des audiences, sans pourtant autant atteindre des sommets vertigineux.

Injectée dans le catalogue Netflix le 27 janvier 2023, la première saison s’est imposée comme la série en anglais la plus regardée la semaine du 30 janvier au 5 février 2023. Score : 39 420 000 d’heures visionnées.

C’était une jolie performance pour une nouvelle franchise, mais clairement en deçà des attentes parfois démesurées de Netflix. C’était à tout le moins loin des records enregistrés par d’autres premières saisons :

La reine Charlotte, un chapitre Bridgerton . 148 280 000. d’heures visionnées la première semaine de sa diffusion.

The Night Agent . 167 710 000.

Wednesday . 341 230 000.

The Watcher . 125 010 000.

DAHMER. 196 200 000.

Le critère secret scruté par Netflix

En marge de ces audiences brutes, Netflix tient compte d’un autre critère secret à l’heure d’annuler ou de renouveler une série : le taux de complétion. Soit le pourcentage de spectateurs qui regardent une nouvelle saison dans son intégralité.

Ce taux était-il insuffisant pour Lockwood&Co ? C’est un mystère. Toujours est-il que le feuilleton britannique rejoint la liste déjà longue des séries Netflix annulées en 2023 :