Le service de streaming Disney+ réserve trois mauvaises surprises à ses abonnés dans le monde

L’hémorragie de clients est majeure en Inde et en Asie du Sud-Est (-4,6 millions), limitée aux USA et au Canada (-300.000). Le bilan financier est inquiétant : 659 millions de $ de pertes de janvier à mars 2023, contre 1,1 milliard de $ d’octobre à décembre 2022.

Certes, les pertes reculent significativement, de plus de 400 millions de $. C’est la seule toute petite éclaircie dans la grisaille.

Des mesures fortes pour rassurer les investisseurs

Peu importe cette lumière au bout du tunnel, il faut poursuivre les efforts, estime le CEO de The Walt Disney Company, Bob Iger. De retour aux affaires depuis novembre 2022, le grand patron s’est adressé aux investisseurs ce mercredi 10 mai 2023.

Son message est limpide. Après une réduction des frais de marketing et une augmentation des tarifs aux USA (novembre 2022), il faut prendre d’autres mesures drastiques pour redresser la barre du bateau Disney+.

Concrètement, le CEO de Disney et ses bras droits ont tracé trois voies qui vont déplaire aux abonnés dans le monde :

Hausse du prix de l’abonnement. Dégraissage du catalogue. Réduction du nombre de productions.

1. Vers un abonnement Disney+ à plus de 10 € par mois en Belgique ?

Sans donner plus de détails, le CEO Bob Iger a annoncé que le prix de l’abonnement Disney+ serait prochainement revu à la hausse. Rappel de l’évolution :

Belgique. 6,99 € par mois au lancement le 15 septembre 2020. 8,99 € depuis le 23 février 2021.

USA. 6,99 $ par mois au lancement le 12 novembre 2019. 7,99 $ depuis mars 2021. 10,99 $ depuis décembre 2022, en marge du lancement de l’abonnement avec publicités à 7,99 $.

Bref, le tarif n’a pas évolué à la même vitesse chez nous et aux États-Unis. Du coup, il est fort à parier que la Belgique et l’Europe n’échapperont pas à la hausse annoncée par le big boss, avec un alignement au-delà de 10 € par mois.

Pour rappel, contre 8,99 € par mois, Disney+ combine la résolution 4K et 4 écrans simultanés. Pour obtenir des conditions similaires sur Netflix, il faut opter pour la formule Premium à 17,99 € par mois.

2. Une réduction silencieuse de la taille du catalogue

De l’aveu même du PDG Bob Iger, Disney+ va lentement, sûrement et silencieusement supprimer des programmes de son catalogue. Pourquoi ? Conserver des films, des séries et des documentaires qui sont peu regardés a un coût, estime le CEO. En ligne de mire : des droits et des royalties à payer aux ayants droit.

“Ça fait partie d’un processus de maturation alors que nous grandissons dans un business qui est nouveau pour nous”, a déclaré Bob Iger aux investisseurs.

3. Moins d’argent investi dans les productions

Pour concurrencer Netflix, Disney+ s’est lancé dès 2019 dans la production d’une kyrielle de programmes exclusifs (films, séries, documentaires), avec plus ou moins de réussite.

Aussi cruciale soit la possibilité de proposer des films et des séries que l’on ne trouve nulle part ailleurs, le CEO de Disney a décidé d’appuyer sur le frein. Désormais, Disney+ réfléchira plus et dépensera moins. L’effet de ces mesures d’économie sera perceptible à partir de 2024.