Ces sites belges utilisent ChatGPT pour écrire à leur place mais laissent un indice grossier : faux avis, offre d’emploi…

Quelle que soit l’intention, il est préférable de le faire discrètement, de ne pas laisser traîner des indices qui prouvent que l’on a exploité le site et les services de Chat GPT. Schématiquement, on ne souhaite pas que les visiteurs ou… le patron découvrent que des tâches d’écriture ont été confiées à l’IA.

Le copier/coller maladroit qui trahit

La prudence est d’autant plus que de mise qu’une erreur de distraction un peu trop courante fait office de preuve irréfutable. Tout est une question de copier/coller hâtif et de manque de relecture.

Prenons un exemple concret :

Je gère une boutique en ligne de vente de jeux de société.

Je dois créer la fiche descriptive du jeu primé 7 Wonders

Je demande à Chat GPT “Peux-tu m’écrire un article de 300 signes pour présenter le jeu de société 7 Wonders ? ”.

Je fais une copie l’article proposé par Chat GPT mais je suis distrait et je copie également les mots Regenerate response (regénérer une réponse) qui figurent sous le texte de 300 signes.

Je colle le texte dans la fiche en ligne dédiée au jeu 7 Wonders sur mon site marchand.

Je bâcle la relecture et les mots Regenerate response apparaissent sur mon site et trahissent l’utilisation de Chat GPT.

Sous un texte généré par Chat GPT figure un bouton baptisé Regenerate response qu'il faut éviter d'inclure dans le copier/coller. ©Capture d'écran

Trois exemples sur des sites belges

L’erreur vous semble grossière ?

On la retrouve pourtant bel et bien dans toute une série de pages web appartenant à des sites qui bénéficient d’un nom de domaine belge (.be).

Découvrez ci-dessous 4 exemples.

1. Une annonce d’emploi sur le site d’une agence d’intérim

C'est indéniable, cette annonce d'intérim a été rédigée avec Chat GPT. ©Capture d'écran

2. Ce qui ressemble furieusement à un faux avis sur le site d’une pharmacie en ligne

sous la fiche de description d'un produit pharmaceutique, un prétendu avis d'utilisateur explique en long et en large via Chat GPT en quoi consiste la cure. ©Capture d'écran

3. La biographie d’un diplômé qui propose ses cours sur un site de professeurs en ligne