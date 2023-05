Netflix va encore effacer des films et des séries que vous aimez : adieu Optimus Prime, Maximus, Scott McCall…

En attendant l’échéance, vous souhaitez revoir en streaming légal les six opus précédents ? Il est temps de vous presser. Le seul service de SVOD à proposer tous les Transformers sur notre territoire va tout prochainement les perdre.

Pour le formuler autrement, les six films Transformers seront effacés du catalogue Netflix le jeudi 1er juin 2023. Le mercredi 31 mai 2023 sera le dernier jour pour (re) voir :

Transformers (2007)

Transformers 2 La revanche (2009)

Transformers 3 La face cachée de la lune (2011)

Transformers 4 L’âge de l’extinction (2014)

Transformers The Last Knight (2017)

Bumblebee (2018)

Ces prochaines semaines, Netflix va laisser filer toute une série d’autres programmes (voir l’agenda ci-dessous). Parmi les victimes majeures :

Des séries sud-coréennes alors que Netflix investit massivement en Corée du Sud

Des films populaires comme Gladiator , Madagascar , Les Croods .

Les 6 saisons et les 100 épisodes de la série Teen Wolf.

Dernier jour sur Netflix 15 mai 2023

Films : Le retour de Chucky, Gladiator, Get Out, Spoof Movie.

Films d’animation : Madagascar, Gang de Requins, Les Croods.

Dernier jour sur Netflix 18 mai 2023

Documentaire : Les derniers jours.

Dernier jour sur Netflix 23 mai 2023

Film : Illang La brigade des loups.

Documentaire : Sogno Azzurro.

Dernier jour sur Netflix 25 mai 2023

Film : Le carnet de Sara.

Dernier jour sur Netflix 31 mai 2023

Films : Transformers, Transformers 2 La revanche, Transformers 3 La face cachée de la lune, Transformers 4 L’âge de l’extinction, Transformers The Last Knight, Bumblebee, love.com, Little Boxes, La Dictatura Perfecta, Jackass Le film, Jackass 2.5 Unrated, G.I. Joe Le réveil du cobra.

Séries : Teen Wolf (6 saisons, 100 épisodes), Revolutionary Love (16 épisodes), My Shy Boss (16 épisodes), Dear My Friends (16 épisodes).

Séries documentaires : Cricket Fever Mumbai Indians (8 épisodes) Franco (5 épisodes).

Dernier jour sur Netflix 1er juin 2023

Série : Something in the rain (16 épisodes)

Dernier jour sur Netflix 4 juin 2023

Documentaire : Chats, c’est vraiment nous.