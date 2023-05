De Stranger Things au retour de Daredevil, ces séries TV retardées par la grève des scénaristes aux USA

On fait le point sur les origines de la grève, les revendications, les séries les plus sérieusement touchées, les conséquences.

Les scénaristes de la Writers Guild of America organisent des manifestation et des piquets de grève à Hollywood, New York et ailleurs depuis le début de la grève le 2 mai 2023. ©AFP or licensors

1. Qui est à l’origine de la grève des scénaristes aux USA ?

La Writers Guild of America (WGA), soit le front commun de deux syndicats, la Writers Guild of America East (WGAE, New York) et la Writers Guild of America West (WGAW, Los Angeles).

Si ces deux syndicats représentent chacun une côte (est, ouest) des USA et fonctionnent indépendamment, ils combinent leurs efforts via la Writers Guild of America (WGA) lorsque les circonstances l’imposent.

La WGA fédère plus de 11.000 scénaristes qui travaillent pour le cinéma, la télévision, la radio et les médias en ligne.

2. Pourquoi cette grève ?

À cause de l’échec des négociations entre la Writers Guild of America (WGA) et l’Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), qui rassemble plus de 350 compagnies et studios de production de cinéma et de télévision aux USA.

Le précédent accord venait à expiration le 1er mai 2023 et les deux parties n’ont pas trouvé d’accord sur toute une série de points. Les plus importants :

La revalorisation des salaires, qui n’ont pas bougé depuis 2018 malgré l’inflation.

L’introduction de régulations concernant l’usage de l’intelligence artificielle (IA) dans le métier.

3. Quelles sont les séries touchées par la grève ?

Les séries stoppées au niveau de la salle écriture, en amont du coup d’envoi de la production :

Le spin-off de Game of Thrones baptisé The Hedge Knigh t (saison 1)

Yellowjackets (saison 3)

Abbott Elementary (saison 3)

Big Mouth (saison 8)

Cobra Kai (saison 6)

Les séries stoppées au niveau de la production (préparation du tournage, tournage imminent ou tournage en cours), que ce soit par choix ou par obligation à cause des piquets de grève :

Stranger Things (saison 5).

Severance (saison 2).

Daredevil Born Again (saison 1)

Loot (saison 2)

Hacks (saison 3)

Billions (saison 7)

The Venery of Samantha Bird (saison 1)

Les séries qui font le choix difficile de boucler le tournage sans la présence de scénaristes et/ou de showrunners :

Andor (saison 2)

House of the Dragon (saison 2)

Le Seigneur des Anneaux – Les Anneaux de Pouvoir (saison 2)

4. Quelles conséquences ?

La conséquence la plus évidente, c’est le retard. Par exemple, il y a fort à parier que la saison 5 de Stranger Things et la saison 1 de The Hedge Knight, le spin-off de Game of Thrones, débarqueront plus tardivement que prévu sur Netflix et HBO.

Quelques mois de délais, c’est un moindre mal si l’on se souvient des conséquences de la précédente grève similaire (100 jours entre 2007 et 2008). A l’époque, plusieurs séries avaient été contraintes de raccourcir leur saison et/ou de s’appuyer sur des scénarios bâclés :

Breaking Bad , saison 1, 7 épisodes au lieu de 9.

Cold Case , saison 5, 18 épisodes au lieu de 24.

Lost, saison 4, 14 épisodes au lieu de 14.

Après un démarrage en fanfare avec sa saison 1, Heroes avait perdu pied dans une saison 2 au nombre d’épisodes (11 au lieu de 24) et aux intrigues ruinés par la grève des scénaristes.