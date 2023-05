Amazon Prime Video casse les prix de la location des films en ligne : 0,99 € pour Harry Potter, James Bond, Star Wars…

Le service Prime Video d’Amazon ajoute une nouvelle corde à son arc en Belgique : la location et l’achat de films en ligne, des plus récents (Top Gun Maverick, 2022) aux plus anciens (La grande évasion, 1963). Souvent inconstante dans sa stratégie, la plate-forme américaine entre ici en concurrence frontale avec Google Play, Apple TV, Rakuten TV…