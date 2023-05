Proximus prépare un nouveau décodeur TV qui supprimera un câble encombrant

1,7 million de clients et une série d’appareils différents

Entre les abonnés Proximus et les abonnés Scarlet, Proximus livre des services de télévision digitale à 1.697.000 clients en Belgique. Point névralgique du service : le décodeur TV, connecté au téléviseur via le câble HDMI, au modem (ou au Wi-Fi Booster) via le câble Ethernet (réseau).

Cet imposant parc de décodeurs fait la part belle à des appareils de différentes générations : décodeurs V5 (2013), V5c (2015), V6 (2018), V7 (2020).

De gauche à droite, voici une partie de la famille des décodeurs TV Proiximus : version 6 (V6), version 5c (V5c), version 5 (V5), version 4 (V4). ©Proximus

Doté d’un disque dur pour stocker les enregistrements, le V5 est une espèce en voie de disparition suite à une campagne de remplacements initiée en août 2022. À noter : certains clients optent pour l’Apple TV et l’application Pickx en lieu et place du décodeur classique.

De la désynchronisation régulière de l’image et du son au démarrage qui foire, le boîtier V7 de 2020 fait l’objet depuis son lancement d’une pluie interrompue de critiques. Au point où il arrive que Proximus accepte de remplacer le V7 d’un client mécontent par un… V5c de 2015.

Arrivée début 2024

Appelé à succéder au V7 controversé, le V7c en cours de finalisation réglera-t-il ces problèmes ? On peut légitimement l’espérer.

Quand ? “On désire le lancer début 2024”, confesse Proximus. L’opérateur évoque la perspective d’un boîtier “plus performant”, composé de plus de matériaux recyclés, moins gourmand en énergie. Sa nouveauté majeure ? La connectivité Wi-Fi.

Pour le formuler autrement, le décodeur TV V7c de Proximus sera capable de se connecter en Wi-Fi au modem ou au Wi-Fi Booster, en lieu et place du câble Ethernet (réseau) pour assurer la connexion. Un câble de moins, c’est toujours appréciable.

Un pas plus loin aux Pays-Bas notamment

Certes, les promesses sont alléchantes. Mais force est de constater qu’elles sont déjà la norme ailleurs en Europe. Exemple : l’opérateur néerlandais Ziggo et son décodeur TV Next Mini disponible depuis un an.

Le Next Mini, c’est un petit boîtier carré de 8 centimètres de côté, composé de 85 % de plastique recyclé. Il se connecte au Wi-Fi et peut se fixer aisément à l’arrière du téléviseur pour se faire invisible. Sa consommation électrique est faible.

Le V8 à l’étude et une bascule technologique qui pourrait tout changer

En marge du développement du V7c, Proximus travaille déjà sur le modèle suivant de décodeur. Le V8 devrait être tout sauf une simple évolution du V7 et du V7c.

En ligne de mire : une bascule complète du modèle de diffusion du service de télévision digitale de l’opérateur, du modèle IPTV au modèle Full OTT.

Cette bascule sera loin d’être anodine. Dans l’absolu, elle pourrait permettre à Proximus de commercialiser beaucoup plus facilement un abonnement TV “only”, sans obligation d’être également abonné à Internet.

Quelle serait l’utilité d’une telle stratégie ? Freiner la fuite des clients TV.

Depuis un an, Proximus assiste à l’érosion de sa base d’abonnés à ses services de télévision digitale : 1 732 000 clients fin mars 2022 contre 1 697 000 fin mars 2023 (-2,02 %). « Pour le V8 et la stratégie d’aller Full OTT ce sont des évolutions que l’on regarde attentivement mais c’est encore confidentiel à ce stade”, commente Proximus.