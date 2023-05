Un opérateur inattendu va se lancer dans l’Internet "only" en Belgique : une menace pour Proximus et VOO ?

L’information est apparue en ligne fugitivement fin avril 2023 avant d’être retirée de la circulation. Peu importe, le tour de passe-passe n’est pas passé inaperçu et le compte Twitter d’Orange Belgium n’a pas eu le cœur de nier l’évidence dans un échange avec un Internaute.

"Bonjour Gaëtan, je te remercie pour ta fidélité et l’intérêt porté à notre nouvelle offre internet fixe", répond Orange à une question adressée aux comptes officiels de hey ! et d’Orange Belgium.

Une sous-marque exclusivement “online”

Piqûre de rappel, hey ! est une sous-marque d’Orange Belgique active sur le marché belge des télécoms depuis septembre 2021. Dans une logique de segmentation, hey ! vise les jeunes générations gourmandes de data (4G/5G) via une famille d’abonnements mobiles exclusivement disponibles en ligne.

Limité jusqu’à présent aux cartes SIM, hey ! va donc tout prochainement diversifier ses activités. Quand ? Contacté par nos soins, Orange n’a pas souhaité en dire plus.

3 réseaux fixes et 12 opérateurs en concurrence

En attendant la confirmation officielle par voie de communiqué de presse, force est de constater que l’Internet "only" a de nouveau le vent en poupe en Belgique.

Comme le montre le tableau comparatif ci-dessous, la bagatelle de 12 opérateurs propose des abonnements Internet et rien d’autre via les réseaux fixes.

On y retrouve :

Les 3 propriétaires d’un réseau fixe (Proximus, Telenet, VOO).

Les 2 sous-marques de Proximus (Scarlet, Mobile Vikings).

La sous-marque de VOO (Zuny).

Les 6 opérateurs qui doivent louer ces réseaux pour distribuer leurs produits (Orange, edpnet, FASTfiber, United Télécom, Tchamba Internet, Cybernet).

Deux rappels s’imposent :

Le tableau comparatif des connexions Internet only en Belgique en 2023

Prix par mois Réseau Vitesse de téléchargement Vitesse d'envoi Volume Remarques Scarlet Poco 23 € VDSL 30 Mbps 2 Mbps 50 GB Proximus Internet Essential 25 € VDSL 50 Mbps 4 Mbps 100 GB edpnet VDSL XS 25,95 € VDSL 20 Mbps 2 Mbps Illimité Telenet Easy Internet 31,41 € *** Coaxial 100 Mbps 10 Mbps 150 GB *** +,188 € à partir du 05/06/23 Scarlet Loco 34 € VDSL 70 Mbps 10 Mbps Illimité *** *** 3 TB puis vitesse limitée FASTfiber VDSL 100 34,95 € VDSL 100 Mbps 40 Mbps Illimité FASTfiber FIBER 150 34,95 € Fibre 150 Mbps 50 Mbps Illimité edpnet VDSL XL 35,95 € VDSL 100 Mbps 40 Mbps Illimité edpnet Fiber XS 35,95 € Fibre 150 Mbps 50 Mbps Illimité hey! 37 € Coaxial 100 Mbps 10 Mbps Illimité En attente de l'annonce officielle United Télécom Surf@home VDSL 37,40 € VDSL 70 Mbps 6 Mbps Illimité Zuny 39 € Coaxial 200 Mbps 10 Mbps Illimité Tchamba Internet 39,95 € VDSL 100 Mbps 30 Mbps Illimité Mobile Vikings 40 € VDSL 100 Mbps 40 Mbps Illimité Cybernet DSL Basic 41,99 € VDSL 100 Mbps 15 Mbps 750 GB Proximus Internet Start Fiber 42,95 € Fibre 120 Mbps 20 Mbps 150 GB FASTfiber FIBER 500 44,95 € Fibre 500 Mbps 100 Mbps Illimité edpnet Fiber XL 45,95 € Fibre 500 Mbps 100 Mbps Illimité Orange Home Internet 46 € Coaxial 150 Mbps 7,5 / 15 Mbps *** Illimité *** selon la région Proximus Internet Maxi 54,99 € *** VDSL 100 Mbps 30 Mbps Illimité *** +1 € à partir du 01/07/23 VOO Solo Rapide 55 € Coaxial 200 Mbps 10 Mbps Illimité Mobile Vikings Fibre 55 € Fibre 1 Gbps 500 Mbps Illimité FASTfiber FIBER 1000 56,95 € Fibre 1 Gbps 500 Mbps Illimité Telenet All-Internet 57,68 € *** Coaxial 300 Mbps 20 Mbps Illimité *** +3,46 € à partir du 05/06/23 Proximus Internet Maxi Fiber 59,99 € *** Fibre 350 Mbps 50 Mbps 3 TB *** +1 € à partir du 01/07/23 Orange Home Internet + Internet Boost 61 € Coaxial 400 Mbps 20 / 40 Mbps *** Illimité *** selon la région Cybernet DSL Unlimited 61,99 € VDSL 100 Mbps 30 Mbps Illimité Cybernet UHS Basic 61,99 € Fibre 150 Mbps 50 Mbps 750 GB VOO Solo Giga Rapide 67 € Coaxial 500 Mbps / 1 Gbps *** 50 Mbps Illimité *** selon la région Telenet All-Internet Speedboost 72,68 € Coaxial 1 Gbps 40 Mbps Illimité Cybernet UHS 76,99 € Fibre 500 Mbps 100 Mbps 3 TB Cybernet UHS Unlimited 101,99 € Fibre 1 Gbps 500 Mbps Illimité

Des hausses des prix en pagaille

Si le secteur de l’Internet en solo reprend du poil de la bête, il est également soumis aux hausses des tarifs dont les opérateurs sont friands.

Depuis le tableau comparatif de mai 2022, on observe des hausses des prix de l’Internet "only" chez Proximus, Scarlet, VOO et Orange notamment.

Zuny, la sous-marque de VOO, conserve contre vents et marées son prix de lancement de 39 € par mois, mais a sacrifié ces dernières semaines le bouquet de séries qui faisait son sel et sa spécificité.

Internet only chez Proximus : +30,7 % en trois ans

Les statistiques trimestrielles de Proximus sont une autre preuve du retour en forme de l’abonnement télécoms à Internet et rien d’autre. Le nombre de clients qui souscrivent une telle formule est en hausse constante ces dernières années :