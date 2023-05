Les 5 pires augmentations des tarifs Proximus du 1er juillet 2023 : +36 € par an pour les packs Flex avec TV

Nous avons décortiqué les 13 documents PDF (disponibles sur cette page web) qui recensent ces modifications unilatérales. L’opérateur n’y va pas avec le dos de la cuiller. Les euros supplémentaires exigés chaque mois pleuvent à gauche et à droite. Personne ou presque ne sera épargné.

Pour qui est-ce que le choc sera le plus rude ? On fait le point via une sélection des 5 pires augmentations imposées par Proximus dès le 1er juillet 2023.

1. Le pack Flex avec TV

Peu importe sa composition détaillée, peu importe que vous soyez raccordé au VDSL ou à la fibre optique, le pack Flex coûtera 3 € de plus par mois (+36 € par an) dès le 1er juillet 2023 si jamais la télévision digitale (Pickx) fait partie de l’équation.

Exemple : Proximux Flex Internet + TV, 69,99 € (+3 €) à partir du 01/07/23 au lieu de 66,99 €.

Au lancement de la gamme Flex en juillet 2020, cet abonnement était facturé… 59,99 € par mois. Bref, par rapport à 2020, Proximus vous demandera en juillet 2023 10 € de plus par mois (120 € par an) pour deux services qui n’ont quasiment pas évolué.

2. La ligne fixe mais aussi… ses appels

De 196.000 (fin mars 2020) à 114.000 (fin mars 2023), le nombre de clients à la seule ligne fixe de Proximus est plus que jamais en chute libre. La technologie est vieillissante et il est souvent plus économique et pratique de remplacer le fixe par un mobile assorti d’appels illimités.

Comme c’est systématiquement le cas à chaque vague d’augmentations, ceux qui s’accrochent à la Phone Line par nécessité, par obligation ou encore par habitude seront touchés :

Proximus Phone Line, 27,13 € par mois (+1 €) à partir du 01/07/23 au lieu de 26,13 €.

Tarif social de la Proximus Phone Line, 18,73 € par mois (+1 €) à partir du 01/07/23 au lieu de 17,73 €.

Les appels en heures creuses (8 à 17 h) la semaine sont également concernés, avec un montant arrondi à 1 € l’appel (+0,18 €) au lieu de 0,82 €.

3. TV Replay + à prix d’or

Dans sa version de base, le service TV Replay de Proximus Pickx vous permet de regarder certains programmes jusqu’à 36 heures après leur diffusion.

À condition de payer un montant mensuel complémentaire, TV Replay + pousse le concept un cran plus loin en vous autorisant à effectuer une avance rapide dans le programme visionné.

Aussi pratique soit-elle, cette fonction TV Replay + est chère (6 € par mois) et sera plus chère encore à partir du 01/07/23 : 8 € par mois (+2 €).

4. La main lourde sur les anciens packs fixes

Parfois, certains clients s’accrochent à leurs anciens packs, leur ancien tarif, leur ancienne formule. Par habitude ou parce que cela leur permet parfois de faire une petite économie ou de conserver un service annexe en voie de disparition.

Avec les hausses de prix du 01/07/23, Proximus pénalise tout particulièrement les titulaires d’une kyrielle d’anciens packs fixes. Exemples :

Pack Minimus, à partir de 70,49 € par mois (+3,99 €) à partir du 01/07/23 au lieu de 66,50 €.

Internet Comfort + TV, 65,50 € (+5 €) au lieu de 60,50 €.

Internet Maxi + Phone Line, 75,49 € (+5 €) au lieu de 70,49 €.

5. La main lourde aussi sur certains mobiles hors pack

Le 2 mai 2023, Proximus a lancé une nouvelle gamme d’abonnements mobiles à souscrire hors pack. Désormais les “abos” de la famille Mobile remplacent ceux de la famille Mobilus dans le portefeuille commercial de l’opérateur.

Les nouvelles formules sont généralement plus intéressantes et l’augmentation des prix de certains Mobilus à partir du 01/07/23 renforce ce fossé :