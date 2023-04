C’est gratuit : les 5 meilleurs jeux mobiles de Netflix à télécharger sur votre smartphone et votre tablette

Si la sélection était réduite à peau de chagrin à l’époque, elle est désormais nettement plus dense avec 61 applications à rapatrier gratuitement, “sans pub”, “sans coût additionnel”, “sans achats intégrés”, avec “accès illimité”.

Mieux, ce catalogue est plutôt de bonne tenue et fait la part belle à des jeux de qualité. Certains exploitent des licences Netflix (Stranger Things), d’autres sont des déclinaisons de titres connus et reconnus.

À télécharger via l’application Netflix

Comment télécharger ces jeux gratuits de Netflix ? Sur votre tablette ou votre smartphone, il suffit de lancer l’application mobile Netflix et d’appuyer en bas sur l’onglet Jeux, à la droite de l’onglet Accueil.

Lesquels télécharger ? Découvrez ci-dessous notre sélection des 5 meilleurs jeux Netflix.

1. Moonlighter

Genre : aventures et commerce.

Votre personnage mène une double vie : marchand le jour, explorateur de donjons la nuit. C’est en arpentant ces couloirs infestés de pièges et de monstres que votre héros récupère les objets qu’il exposera dans sa boutique. Bref, ce jeu est divisé en deux phases distinctes.

2. Into the Dead 2 Unleashed

Genre : jeu de tir à la première personne (FPS).

Le scénario est connu, les zombies dominent le monde et votre personnage doit se frayer un chemin, arme au poing. Vous contrôlez essentiellement les tirs pendant que votre avatar avance automatiquement et frénétiquement. Les niveaux sont courts et intenses.

3. Asphalt Xtreme

Genre : course automobile.

Avec ses véhicules extravagants, ses cabrioles et ses crashs susceptibles de vous libérer la route, Asphalt Xtreme assure le spectacle dans un style débridé, décomplexé. C’est un mélange détonnant entre Burnout et Motorstorm.

4. Lucky Luna

Genre : plates-formes.

Dans le monde concurrentiel et populaire des jeux de plates-formes, Lucky Luna ose faire l’impasse sur un incontournable : le bouton de commande qui permet de sauter. Pour progresser dans un environnement hostile, vous devez utiliser les ressources physiques de l’environnement, comme une plante aux capacités élastiques pour rebondir dessus.

5. TMNT : Shredder’s Revenge

Genre : beat 'em up (bagarre).

À l’image de la borne d’arcade Double Dragon, le beat 'em up était un genre incroyablement populaire dans les années 80 et ce TMNT : Shredder’s Revenge lui rend un parfait hommage. Les célèbres Tortues Ninja se battent férocement au fil des niveaux et des boss.