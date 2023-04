Netflix investit des milliards en Corée : 10 séries sud-coréennes spectaculaires à (re)découvrir en streaming

Pourquoi ? Quatre séries sud-coréennes occupent le top 10 des shows en langue étrangère les plus populaires : Squid Game (1), All of Us Are Dead (4), The Glory (5), Extraordinary Attorney Woo (7).

Avec 1,6 milliard d’heures visionnées en 28 jours, la première saison de Squid Game est carrément la série TV la plus regardée sur Netflix toutes langues confondues, devant Stranger Things (saison 4), Wednesday (saison 1), DAHMER et La casa de papel (cinquième partie).

Autre élément en faveur de cet investissement record, la production sud-coréenne est éclectique et explore avec succès tous les genres, de la téléréalité (100 % physique) au “drama” (My Holo Love), du thriller (My Name) au fantastique (Tomorrow).

Dans l’ombre de Squid Game, quelles sont les séries sud-coréennes à (re) découvrir absolument sur Netflix ? Découvrez-le ci-dessous dans notre sélection.

1. Vincenzo

Comédie dramatique, 2021. Avec Song Joong-ki, Jeon Yeo-been, Ok Taec-yeon. 1 saison, 20 épisodes.

En deux mots. Ancien conseiller de la mafia en Italie, Vincenzo Cassano retrouve sa Corée du Sud natale. Sa mission : récupérer un coffre caché et (quasi) inaccessible.

À quoi ça ressemble ? Le Parrain (1972) rencontre Mon cousin Vinny (1992).

2. Queenmaker

Drame politique, 2023. Avec Kim Hee-ae, Moon So-ri, Ryu Soo-young. 1 saison, 11 épisodes.

En deux mots. Une féroce consultante en image soutient une candidate improbable à la mairie de Séoul pour se venger de ses anciens patrons.

À quoi ça ressemble ? Succession (2018-2023) rencontre Borgen (2010-2022).

3. Under the Queen’s Umbrella

Drame, 2022. Avec Kim Hye-soo, Kim Hae-sook, Choi Won-young. 1 saison, 16 épisodes.

En deux mots. Dans la Corée féodale, la reine essaie de contrôler ses fils impulsifs alors que le trône fait l’objet de nombreuses convoitises.

À quoi ça ressemble ? Game of Thrones (2011-2019) rencontre la dynastie Joseon (1392-1897).

4. My Name

Thriller, 2021. Avec Han So-hee, Park Hee-soon, Ahn Bo-hyun. 1 saison, 8 épisodes.

En deux mots. Une jeune femme en quête de vengeance infiltre la police pour le compte d’un puissant gang.

À quoi ça ressemble ? Les infiltrés (2006) rencontre À toute épreuve (1992).

5. The Silent Sea

Science-fiction, 2021. Avec Gong Yoo, Bae Doo-na, Lee Joon. 1 saison, 8 épisodes.

En deux mots. La Terre manque d’eau et une équipe est envoyée dans une station abandonnée sur la lune pour y récupérer de mystérieux échantillons.

À quoi ça ressemble ? Alien (1979) rencontre Seul sur Mars (2015).

6. L’amour au rattrapage

Comédie romantique, 2023. Avec Jeon Do-yeon, Jung Kyung-ho, Roh Yoon-seo. 1 saison, 16 épisodes.

En deux mots. Une ancienne athlète noue une relation amour/haine avec l’excentrique professeur de mathématiques du collège privé de sa fille adoptive.

À quoi ça ressemble ? Elite (2018-2022) rencontre Les années collège (1987-1989).

7. Hellbound

Fantastique, 2021. Avec Yoo Ah-in, Park Jung-min, Kim Hyun-joo. 1 saison, 6 épisodes.

En deux mots. Des prophéties annoncent la mort de citoyens. Des monstres surgissent à la date fixée pour exécuter l’inexorable sentence.

À quoi ça ressemble ? The Leftovers (2014-2017) rencontre Stranger Things (2016-2022).

8. Our Blues

Comédie dramatique. Avec Lee Byung-hun, Shin Min-a, Cha Seung-won. 1 saison, 20 épisodes.

En deux mots. Couples, amitiés, familles se déchirent, s’unissent, se rabibochent sur l’île de Jeju, dans le détroit de Corée.

À quoi ça ressemble ? Plus belle la vie (2004-2022) rencontre Gilmore Girls (2000-2007).

9. Tomorrow

Fantastique, 2022. Avec Kim Hee-sun, Rowoon, Lee Soo-hyuk. 1 saison, 16 épisodes.

En deux mots. Plongé dans le coma, un jeune homme est recruté par une équipe surnaturelle chargée d’une mission spéciale : empêcher les suicides.

À quoi ça ressemble ? Les routes du paradis (1984-1989) rencontre Men in Black (1997).

10. Love to hate you

Comédie romantique, 2023. Avec Kim Ok-vin, Teo Yoo, Kim Ji-hoon. 1 saison, 10 épisodes.

En deux mots. Une avocate aux dents longues et un acteur accusé de misogynie acceptent de jouer le (faux) couple pendant trois mois pour couper court à certaines rumeurs.

À quoi ça ressemble ? Orgueil et préjugés (2005) rencontre Dix bonnes raisons de te larguer (2009).