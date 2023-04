Plus de films et de séries sur Amazon Prime Video : jusqu’à 30 € par mois pour s’abonner à tous les catalogues en Belgique

Amazon vous propose de payer plus pour piocher dans de nouveaux catalogues de streaming. Pour (re) découvrir les dix saisons de Stargate SG-1 par exemple, il est nécessaire de payer 3,99 € par mois pour accéder au bouquet MGM et sa sélection de films et de séries.