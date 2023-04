La 5G dans l’industrie belge : des expériences partout, “2024 pour les premières mises en production réelles”

Pour le client lambda, le réseau mobile de nouvelle génération sera essentiellement synonyme de vitesse dopée et de latence réduite, ce qui élargira et ouvrira ipso facto toute une série de possibilités (réalité virtuelle, métavers, etc.), peu importe qu’elles soient au final adoptées ou pas.

Des tests en pagaille depuis 2019

Quid des mondes de l’entreprise et de l’industrie ? Les opérateurs télécoms s’imposent comme des partenaires incontournables à l’heure de développer des solutions basées sur la technologie 5G, de la plus complexe à la plus élémentaire.

Exemple : en France, le site d’Arcelor Mittal de Dunkerke exploite dans ses opérations quotidiennes 5G Steel, le plus grand réseau 4G/5G en environnement industriel conçu en partenariat avec Orange Business et Ericsson. Cette connectivité renforcée facilite notamment le travail de l’opérateur du train continu à chaud chargé du relevé, de la saisie et du partage des données.

La Belgique ne fait pas exception à la règle et une kyrielle de tests et d’expérimentations des usages possibles d’un réseau 5G (privé, hybride privé/public, public) sont en cours depuis 2019 au port d’Anvers, au port de Zeebruge ou encore à Brussels Airport.

Pourquoi un tel engouement de l’entreprise et de l’industrie pour cette technologie ? On fait le point avec Werner De Laet, Chief Entreprise Officer, Wholesale&Innovation chez Orange Belgique.

La 5G pour remplacer les réseaux TETRA condamnés

Le haut débit, la faible latence, la grande fiabilité, la sécurité accrue et la possibilité d’accueillir simultanément un grand nombre d’appareils sont les atouts majeurs de la 5G, tranche l’expert d’Orange.

“La latence faible est vitale pour tout ce qui est véhicule autonome au sens large. Ça peut être une voiture, un bateau, un train”, illustre le spécialiste. “Le haut débit est essentiel pour les applications qui combinent des flux d’images en haute qualité et des algorithmes d’intelligence artificielle dans le cadre d’un contrôle de qualité, d’une inspection ou même d’une supervision à distance. La fiabilité est cruciale pour tout ce qui touche de près ou de loin aux services d’urgence et de secours. ”

Ceux qui gèrent à titre privé ou public un service d’urgence et/ou de secours voient d’ailleurs d’un (très) bon œil l’arrivée de la 5G, technologie considérée comme une éventuelle alternative moderne, performante et crédible aux réseaux TETRA. En Belgique, le système radio Astrid repose sur cette norme TETRA et véhicule les communications de la police, des pompiers, de la Protection civile, de la Défense, etc.

“TETRA, c’est une technologie vieille, chère et limitée qui va disparaître en 2030”, rappelle Werner De Laet. “C’est pourquoi beaucoup cherchent une alternative. C’est ainsi que nous avons travaillé avec le centre de production chimique BASF à Anvers, pour tester la viabilité de la 5G au moment d’envisager le remplacement des talkies-walkies actifs sur le réseau TETRA propre à l’entreprise, qui dispose de son corps de pompiers. Plus récemment, nous sommes entrés dans un projet subsidié avec la Défense pour tester des communications sécurisées sur la 5G en lieu et place du réseau TETRA. ”

Opérer à distance pour renforcer la sécurité du travailleur

En marge des services de sécurité et d’urgence, quatre autres grandes directions émergent des demandes d’applications 5G exprimées par les entreprises et l’industrie belge : la supervision à distance, la téléopération, le changement de modèle opérationnel, le travailleur augmenté.

Exemple de test de supervision à distance : au port d’Anvers, deux remorqueurs dont l’un tire à l’avant et l’autre à l’arrière un gros bateau ne se voient pas au fil des opérations. Fixées sur les remorqueurs, des caméras haute définition connectées en 5G envoient des images détaillées au centre de contrôle et, au besoin, sur les smartphones des équipages.

Exemple de téléopération : “Opérer des grues à distance dans un port”, explique Werner De Laet. “Si le grutier doit monter, ça lui prend quinze minutes et c’est potentiellement dangereux. Si on lui donne accès à des commandes et des images sécurisées de haute qualité depuis une salle de contrôle grâce à la 5G, il ne doit plus faire l’ascension et ça réduit drastiquement les risques d’accident. ”

Les regards tournés vers 2024

Si les tests et les expériences foisonnent, “aucun projet n’est encore officiellement en production en Belgique, même chez nos concurrents”, reconnaît Werner De Laet. “Mais c’est en train de changer et en 2024, des cas d’usage de la 5G dans l’entreprise et l’industrie seront en production, en conditions réelles et continues. ”