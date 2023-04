Mois de mai 2023 meurtrier sur Netflix : 1 série d’enfer et 41 films supprimés en Belgique

Hélas, mille fois hélas pour les abonnés, mai 2023 s’inscrit dans la lignée d’avril 2023 : meurtrier. Au minimum 1 série et 41 films seront effacés entre le 1er et le 31 mai 2023.

Pourquoi au minimum ?

Parce que le service de streaming communique très timidement sur tout ce qui quitte sa plate-forme. Pour le formuler autrement : il n’existe pas de liste officielle régulièrement mise à jour et il est nécessaire de piocher à gauche et à droite des infos au final incomplètes.

Malgré ces contraintes, il est malgré tout possible de pointer les 5 programmes à (re)voir d’urgence avant leur suppression dans le courant du mois de mai 2023.

1. Gotham (série, 5 saisons)

Dernier jour sur Netflix : 11 mai 2023.

Pourquoi ? Parce que Gotham pose un regard différent sur le monde de Batman. James Gordon enquête sur le meurtre des parents de Bruce Wayne et certains méchants qui deviendront emblématiques signent leurs premiers crimes.

2. Gladiator (film)

Dernier jour sur Netflix : 15 mai 2023.

Pourquoi ? Parce que le réalisateur Ridley Scott prépare activement Gladiator 2 et qu’il est donc temps de (re)découvrir un Russel Crowe charismatique et la musique spectaculaire d’un Hans Zimmer épaulé par la voix de Lisa Gerrard.

3. Get Out (film)

Dernier jour sur Netflix : 15 mai 2023.

Pourquoi ? Parce que Jordan Peele s’est imposé dès son premier film comme un réalisateur audacieux et engagé, d’incroyables dispositions confirmées ensuite par Us et Nope.

4. Madagascar (film d’animation)

Dernier jour sur Netflix : 15 mai 2023.

Pourquoi ? Pour la bonne humeur communicative de ce classique des studios DreamWorks Animations, incarnée par la scène du récital I Like to Move It Move It (voir ci-dessous).

5. Gang de Requins (film d’animation)

Dernier jour sur Netflix : 15 mai 2023.

Pourquoi ? Parce qu’après Shrek et Madagascar, Netflix supprime les uns après les autres les films d’animation de DreamWorks et que ce Gang de Requins mérite bien plus de reconnaissance.

Dernier jour sur Netflix 1er mai 2023

Film : Jailbreak.

Dernier jour sur Netflix 5 mai 2023

Films : 7 émotions, Autsajder, Au ministère des galères, Aveugle, Black Mercedes, Contre mauvaise fortune mon cœur, Ojciec, Dernier étage, Kler, Anatomia Zla, L’autre Jakub, La recette de la séduction, La vie doit continuer, Les légions, Métalleux un jour, Monsieur Dulsky et Madame Dulska, Monsieur T., Notre belle saison, Servants of war, Smolensk, The Fighter, The Lure, Totem, Tout pour te retrouver, Tromperie et compagnie, Un de perdu six de réprouvé, Une sacrée affaire, Une simple histoire de meurtre, Viva Belarus !

Dernier jour sur Netflix 6 mai 2023

Film : Toc toc.

Dernier jour sur Netflix 7 mai 2023

Film : Everything but a man.

Dernier jour sur Netflix 11 mai 2023

Film : Mindhorn.

Série : Gotham (5 saisons).

Dernier jour sur Netflix 14 mai 2023

Film : Le déjeuner.

Dernier jour sur Netflix 15 mai 2023

Films : Le retour de Chucky, Gladiator, Get Out, Spoof Movie.

Films d’animation : Madagascar, Gang de Requins, Les Croods.