Parfois moins chers, souvent plus lents : Proximus bouleverse ses abonnements mobiles le 2 mai 2023

Comme de coutume, l’opérateur télécoms promet monts et merveilles, “avec plus de données mobiles et plus de vitesse, grâce au déploiement progressif du réseau 5G de Proximus. ”

Plus de données mobiles (data) et plus de vitesse, vraiment ?

Ce n’est pas ce que nous montre le tableau ci-dessous qui compare les “abos” mobiles commercialisés jusqu’au 1er mai 2023 et les nouveaux qui arriveront le lendemain.

Précision importante : il ne sera pas obligatoire de basculer de Mobilus vers Mobile. “Les clients existants peuvent conserver leur plan tarifaire actuel ou demander de passer facilement à l’un des nouveaux plans”, dixit Proximus.

Les abonnements mobiles Proximus Prix par mois Appels SMS Data Vitesse 5G maximale Promo temporaire Mobilus S 15,99 € 120 minutes Illimités 3 GB Pas d'accès 5G A partir du 2 mai 2023 : Mobile Essential 16,99 € 150 minutes Illimités 5 GB Pas d'accès 5G Evolutions +1 € + 30 minutes Identique + 2 GB Identique Mobilus M 26,99 € Illimités Illimités 12 GB 250 Mbps 19,99 € pendant 1 an A partir du 2 mai 2023 : Mobile Easy 19,99 € Illimités Illimités 10 GB 200 Mbps Evolutions - 7 € *** Identique Identique - 2 GB - 50 Mbps *** Identique via promo Mobilus Maxi 42,99 € Illimités Illimités 50 GB 1 Gbps 29,99 € pendant 1 an A partir du 2 mai 2023 : Mobile Maxi 29,99 € Illimités Illimités 50 GB 500 Mbps Evolutions - 13 € *** Identique Identique Identique - 500 Mbps *** Identique via promo Mobilus Unlimited Premium 49,99 € Illimités Illimités 300 GB 1 Gbps 33,99 € pendant 1 an A partir du 2 mai 2023 : Mobile Unlimited 49,99 € Illimités Illimités 300 GB 1 Gbps Evolutions Identique *** Identique Identique Identique Identique *** Moins cher via promo

Une générosité en data très limitée

“Proximus introduit Proximus Mobile […], les nouveaux plans mobiles avec bien plus de data”, insiste l’ancien Belgacom. Pourtant, en comparant abonnement par abonnement, cette générosité annoncée prend du plomb dans l’aile :

De Mobilus S à Mobile Essential : + 2 GB, + 30 minutes d’appel, + 1 €.

De Mobilus M à Mobile Easy : – 2 GB, – 7 €.

De Mobilus Maxi à Mobile Maxi : identique, – 13 €.

De Mobilus Unlimited Premium à Mobile Unlimited : identique.

Une seule formule (Mobile Essential) gagne des gigas, mais aussi 1 € de plus par mois. Si l’on envisage en priorité l’angle des tarifs, Mobile Easy perd 2 GB par mois, mais surtout 7 € par mois. Mobile Maxi conserve les 50 GB de data de Mobilus Maxi, mais avec 13 € de moins sur la facture mensuelle.

Deux tarifs en baisse et une balle dans le pied

Bref, est-ce à dire que Proximus devrait plus communiquer sur les tarifs que le volume mensuel de données mobiles (data) ? La situation reste compliquée pour quatre raisons :

De l’ancienne à la nouvelle version, l’abonnement minimaliste gagne 1 € et 2 GB mais refuse d’octroyer les appels illimités. De l’ancienne à la nouvelle version, l’abonnement maximaliste n’a pas bougé d’un pouce (prix, performances). Pire, le nouveau client qui souscrit d’ici le 1er mai 2023 un abonnement Mobilus Unlimited Premium paiera 33,99 € par mois pendant un an, contre 49,99 € à partir du 2 mai pour Mobile Unlimited. Proximus se tire ici une balle dans le pied. La baisse tarifaire la plus importante (-13 €) est aussi et surtout un ajustement par rapport à la concurrence. Dans le détail : Proximus Mobile Maxi (50 GB, 29,99 € par mois), Orange Go Intense (70 GB, 35 € par mois après 6 mois à 28 €), Base 100 GB (100 GB, 29 € par mois). Les deux versions intermédiaires (de Mobilus M à Mobile Easy, de Mobilus Maxi à Mobile Maxi) héritent d’une belle baisse de l’addition, mais aussi d’un plafonnement revu à la baisse de la vitesse maximale en 5G.

La vitesse maximale en 5G, ce nouveau critère

C’est effectivement un nouveau critère qui va s’imposer progressivement dans les comparatifs télécoms : la vitesse maximale de téléchargement en 5G. Certes, les réseaux 5G se développent à cadence très mesurée, mais les limites posées dès aujourd’hui donnent une indication sur la vision commerciale à long terme des opérateurs.

À ce petit jeu, Proximus semble bien décidé à resserrer les boulons et à réserver les vitesses maximales aux abonnements les plus coûteux :