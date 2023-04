Un deuxième spin-off de The Big Bang Theory sur Max, le nouveau service de streaming qui veut tout bousculer

Le 23 mai 2023 aux États-Unis, son service de SVOD (vidéo à la demande par abonnement) HBO Max deviendra tout simplement Max à l’heure de fusionner plus encore les catalogues de Warner Bros., HBO et Discovery +.

Harry Potter, Stephen King, le Pingouin…

Ce n’est pas un simple “rebranding” (changement de nom/de marque). Pour enfoncer le clou de ses ambitions revigorées, le colosse du divertissement enchaîne les annonces spectaculaires. Warner Bros. Discovery prépare de nouvelles séries qui arriveront en priorité sur Max :

La série Harry Potter prévue pour durer 10 ans au moment d’adapter en détail chacun des sept livres de la romancière J.K. Rowling.

Un nouveau spin-off de Game of Thrones baptisé A Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge Knight.

La série Welcome to Derry, qui s’attardera sur les événements qui précédent ceux des films et des livres Ca de Stephen King.

La série The Penguin, qui se focalisera sur le personnage du Pingouin dans une intrigue qui fera suite à celle du film The Batman (2022).

Sur la même ligne du temps que The Big Bang Theory

Si certains de ces projets sont très avancés, à l’image de The Penguin (voir les premières images ci-dessus), certains doivent encore recevoir un feu vert définitif à l’image du deuxième spin-off de The Big Bang Theory développé par Chuck Lorre.

Après Young Sheldon, qui reviendra à la rentrée 2023 avec une septième saison sur CBS, le créateur défend l’idée d’une série dérivée qui serait ancrée dans la même ligne du temps que The Big Bang Theory, ce qui permettrait à certains acteurs de faire des apparitions ponctuelles.

À quand Max en Europe et en Belgique ?

Si toutes ces productions sont alléchantes, quand et comment pourra-t-on les voir en Europe ? Pour rappel, HBO Max avait brutalement interrompu son déploiement européen dans le courant de l’année 2022.

En France, toute une série de programmes HBO et Warner sont disponibles via le Pass Warner additionnel à souscrire via Amazon Prime Video.

En Belgique, Be tv a toujours entretenu une relation privilégiée avec HBO mais se montre très discret quant à la durée et à la nature exacte des contrats qui les unissent.

On devrait y voir plus clair en 2024, quand Max, la version revue et corrigée de HBO Max, se relancera à la conquête de l’Europe.