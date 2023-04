Une meilleure connexion Internet pour 28 170 foyers de Wallonie : où et comment progressent VOO et Proximus ?

Suite à “l’appel à projets de connectivité”, 30 dossiers ont reçu en décembre 2022 le feu vert et l’aide de la Région wallonne : 17 portés par VOO, 12 par Proximus, 1 par la commune de Havelange en collaboration avec Proximus. Budget global : 25 530 986 €, dont 12 225 674 € de subventions. Les limites étaient fixées à 50 % “du coût total admissible avec un maximum […] de 500 000 € ” par projet.

Pourquoi attendre des deniers publics avant d’améliorer le sort des zones blanches ? “Les zones les plus rurales sont celles qui exigent les investissements les plus lourds”, justifie France Vandermeulen, directrice des affaires réglementaires chez VOO.

Proximus à Ellezelles, VOO sur 11 communes

Dans ce cadre très précis du Plan Last Mile, Proximus a fait le choix de se concentrer sur la seule commune d’Ellezelles, dans la province du Hainaut. Ses 12 projets approuvés et subventionnés prévoient le déploiement de la fibre optique en direction de 1825 foyers.

A contrario, VOO se disperse dans les provinces de Namur, du Luxembourg et du Hainaut avec ses 17 projets en cours à Durbuy (2 projets), Houffalize (2), Bastogne, Frasnes-lez-Anvaing (3), Andenne (2), Ellezelles, Ciney, Ohey, Tenneville, Celles (2), Bertogne. Cible : 26 293 foyers dans plus de 100 localités. “Nous avons reçu 8 millions d’€ de subventions pour un investissement total de 17 à 18 millions d’€ ”, détaille France Vandermeulen (VOO).

+ Ci-dessous, la carte des 30 projets subventionnés par le Plan Last Mile :

Proximus et VOO travaillent dans des directions sensiblement différentes. L’ancien Belgacom mise sur l’installation de la fibre optique “ […] dans des villages et zones non prévues dans le plan d’investissements de l’opérateur en raison des coûts au regard de la rentabilité potentielle pour l’opérateur”. VOO table sur la valorisation des “ […] réseaux coaxiaux existants en augmentant la capacité grâce à la technologie DOCSIS 3.1 et une hybridation avec une partie du réseau en fibre optique. ”

Pour le formuler autrement, Proximus remplace le fil de cuivre par de la fibre optique dans les derniers mètres qui séparent l’armoire de rue de chaque habitation. VOO dope jusqu’à 1 gigabit par seconde (1 Gbps) en téléchargement les capacités de son câble coaxial, dernier maillon de son réseau hybride composé de fibre optique et de coaxial.

Travaux à terminer d’ici fin octobre 2023

En théorie, les travaux liés à ces 30 projets doivent être bouclés pour fin octobre 2023. “C’est le subside qui nous oblige à respecter ce délai”, témoigne France Vandermeulen (VOO). “Nous faisons le maximum pour le respecter mais c’est un long processus, systématiquement ponctué de péripéties. Si nous devons élaguer des arbres, ça peut parfois poser problème à un riverain par exemple. ”

Si VOO a déjà attaqué les chantiers de ces 17 projets, ce sont ceux des communes d’Andenne et d’Ohey qui sont le plus avancés. Les travaux d’amélioration du réseau seront terminés en juin 2023 et les clients pourront souscrire à une connexion à 1 Gbps à partir de juillet/août 2023.