Netflix : il vous reste 20 jours pour regarder ces 5 excellents films qui vont quitter le catalogue en Belgique

C’est une alarme bienvenue, même si le mail se borne à sélectionner une poignée de titres au lieu de publier la liste exhaustive de tout ce qui sera supprimé dans les prochaines semaines. “Le temps presse”, insiste la dernière missive du genre. “Nous faisons de la place pour accueillir de nouveaux titres. Ne manquez pas votre dernière chance de regarder ceux qui vont bientôt partir. ”

Netflix fait ses adieux à Shrek

Après l’hécatombe de mars 2023, le mois d’avril 2023 est marqué par la disparition de l’excellente série britannique IT Crowd (26 avril) et des films d’animation Shrek Le Troisième et Shrek 4 Il était une fin ce mercredi 12 avril 2023.

S’il ne reste que quelques heures pour rattraper les deux derniers Shrek, le délai est un peu plus généreux pour ces cinq films qui disparaîtront du catalogue belge le 1er mai 2023 :

Sicario

Prisoners

John Wick 2

Paddington

Paddington 2

Trafic de drogue et enlèvement de deux fillettes

Dans cette liste figurent deux incontournables de Denis Villeneuve.

Dans Sicario (2015), le réalisateur canadien filme avec une froideur implacable la lutte contre le trafic de drogue qui consume la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

Dans Prisoners (2013), le metteur en scène raconte comment un père dévasté fait voler en éclats ses valeurs pour retrouver ses deux petites filles kidnappées.