Joy-Con de la Switch en panne : voici comment demander la réparation gratuite en Belgique, même au-delà de la garantie

Si le Joy-Con est encore sous garantie, la réparation ou le remplacement sera gratuit. Sinon, il était nécessaire jusqu’ici d’investir. Prix : 39,99 € le Joy-Con gauche ou droit, soit 11,42 % du prix de la console Switch OLED (349,99 €) livrée par défaut avec une paire de Joy-Con.

Le Joy-Con de la Nintendo Switch est proposé à l'unité (gauche, droit) ou par paire. ©Nintendo

Soudainement, votre personnage bouge tout seul à l’écran

Comment reconnaître la panne, le phénomène ?

Dans le scénario le plus courant du Joy-Con drift (ou bug de réactivité du stick), le joueur constate soudainement que son personnage se déplace seul à l’écran.

Concrètement, le stick directionnel du Joy-Con s’active seul par intermittence, en toute autonomie. Parmi les sources évoquées : une usure prématurée des circuits imprimés et un défaut d’étanchéité. Les poussières s’infiltreraient trop facilement sous le cache censé protéger le stick.

Nintendo change enfin son fusil d’épaule

Est-ce de l’obsolescence programmée ? Absolument, tranche le Bureau Européen des Unions de Consommateurs qui tire depuis plus de deux ans à boulets rouges sur Nintendo et son refus de reconnaître pleinement le problème.

L’acharnement a fini par payer car, désormais, Nintendo accepte de réparer gratuitement les Joy-Con victimes du drift au-delà de la période de garantie légale de deux ans.

“Nintendo se donne pour mission de proposer des produits robustes de la plus haute qualité et de les améliorer continuellement”, indique la firme japonaise sur cette page. “Pour cette raison, et jusqu’à nouvel ordre pour les clients ayant acheté le produit en question dans l’EEE (Espace économique européen), le Royaume-Uni ou la Suisse, Nintendo se chargera de faire réparer gratuitement le stick de la manette Joy-Con dans un centre de réparation Nintendo officiel en cas de bug de réactivité de celui-ci. Cette offre est également valable en cas d’usure normale, même si la garantie constructeur de 24 mois de Nintendo est arrivée à expiration. ”

Le lien de la page pour demander la réparation gratuite

Avant de lancer la procédure de réparation, Nintendo vous demande de faire une série de vérifications. Les instructions sont disponibles sur cette page.

En bas de cette fameuse page, il suffit de cliquer sur Non, je souhaite créer une demande de réparation pour initier la procédure.

Sur le site de Nintendo, le fabricant vous demande de faire quelques vérifications avant de lancer la procédure de réparation du Joy-Con en panne. ©Capture d'écran

Des restrictions malgré tout

Nintendo précise toutefois qu’il n’acceptera pas aveuglément de réparer ou remplacer gratuitement les Joy-Con défectueux.

“ […] Nintendo se réserve le droit de refuser la réparation gratuite d’un Joy-Con présentant un bug de réactivité (a) si le bug a été causé par un accessoire ou tout autre objet destiné à être utilisé avec la manette, mais qui n’a pas été produit par ou pour Nintendo (inclus ou non avec la manette à l’achat), (b) si la manette a été proposée à la location ou utilisée à des fins commerciales, (c) si le bug résulte de dommages accidentels ; de votre négligence ou de la négligence d’un tiers ; d’une utilisation anormale ; d’une quelconque modification ; de l’utilisation de produits n’ayant pas été fournis, agréés ou autorisés par Nintendo pour usage avec la manette, (d) si la manette a été ouverte, modifiée ou réparée par une personne ou entreprise autre que Nintendo ou ses partenaires agréés (sauf s’il n’existe clairement aucune corrélation entre l’ouverture, la modification ou la réparation avec le bug de réactivité du stick de la manette Joy-Con), ou si le numéro de série de la manette a été modifié, dégradé ou retiré”