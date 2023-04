États-Unis: la radio américaine NPR, "affiliée à l'Etat américain" par Twitter, proteste contre le réseau

Une mention "inacceptable" pour le PDG de la NPR (National Public Radio), John Lansing.

"La NPR et les stations membres (de son réseau) sont soutenues par des millions d'auditeurs qui dépendent de nous pour le journalisme indépendant et basé sur des faits que nous fournissons. NPR défend la liberté d'expression et demande des comptes aux puissants", ajoute-t-il.

D'après la version française du "centre d'assistance" de Twitter, "les médias affiliés à un Etat sont définis comme des médias dont le contenu éditorial est contrôlé par cet État par l'intermédiaire de ressources financières, de pressions politiques directes ou indirectes et/ou d'un contrôle sur la production et la distribution".

"Ce n'est incontestablement pas le cas de la NPR, qui maintient assidûment son indépendance éditoriale", a réagi Liz Woolery, la responsable de la politique numérique pour l'organisation de défense de la liberté d'expression PEN America.

Elle a appelé Twitter à renoncer à ce changement, un "cadeau pour les pourvoyeurs de désinformation et les régimes autoritaires dans le monde".

Sur son réseau, Elon Musk a assuré que cette nouvelle définition lui paraissait "juste", quelques jours après avoir comparé le contenu du New York Times à "de la propagande, même pas intéressante". Sollicité par courriel, le service de presse de Twitter a répondu à l'AFP par un émoticône en forme de crotte.

Dans la version française de son "centre d'assistance", Twitter précise encore mercredi que "les médias financés par un Etat et dotés d'une indépendance éditoriale, comme la BBC au Royaume-Uni ou NPR aux Etats-Unis, ne sont pas définis comme des médias affiliés à un Etat". Cette mention de la NPR n'apparaît plus mercredi dans la version américaine de ce guide.

Née en 1970 et très connue aux Etats-Unis, la NPR est principalement financée par la publicité et le mécénat, ainsi que par la participation des radios membres de son réseau. Sollicitée par l'AFP, elle assure que moins de 1% de son budget opérationnel provient de sources fédérales.

Touchée par la baisse des revenus publicitaires, elle avait annoncé fin février devoir supprimer 10% de ses postes, soit une centaine, dernier épisode d'une série de licenciements dans les médias américains en 2022 et 2023.