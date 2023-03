Série TV : déception, la meilleure comédie britannique va quitter Netflix le 26 avril 2023

“Si une série ou un film doit quitter le catalogue Netflix dans le mois qui suit, nous affichons le message Dernier jour pour regarder ce titre sur Netflix : sur la page de détails de la série ou du film, quelques secondes en haut de l’écran au début de la diffusion du titre. ”

Le service informatique sacrifié

Hélas, mille fois hélas, le géant américain de la SVOD refuse de créer un onglet ou une catégorie qui rassemblerait les programmes qui se préparent à quitter la plate-forme.

Prochaine victime de taille de cette politique d’euthanasie discrète : The IT Crowd (littéralement : les gens de l’informatique).

Attention, la série britannique ne sera plus disponible sur Netflix en Belgique à partir de 26 avril 2023. S’il n’est pas trop tard, il est plus que temps de rattraper les 25 épisodes diffusés à l’origine sur la chaîne Channel 4 entre 2006 et 2013.

The Big Bang Theory avant l’heure

Dix-huit mois avant le lancement de The Big Bang Theory, The IT Crowd place au cœur du scénario, dès février 2006, deux geeks planqués au sous-sol du service informatique d’une entreprise de Londres.

Roy (Chris O’Dowd) est fainéant et imagine tous les stratagèmes pour éviter de bosser.

Son complice Moss (Richard Ayoade) est le prototype du trentenaire socialement inadapté dont les réactions décalées dépassent l’entendement.

L’équilibre du duo est perturbé par l’arrivée impromptue de Jen (Katherine Parkinson), leur nouvelle responsable qui ne connaît strictement rien à l’informatique.

Humour absurde, références et interprétation lunaire

Dans le plus pur style britannique, The IT Crowd mise sur l’humour absurde, que ce soit dans les dialogues ou les situations. Roy, Moss et Jen sont trois incapables qui se fourrent plus souvent qu’à leur tour dans le pétrin.

Les épisodes sont truffés de références souvent subtiles au monde et à l’histoire de l’informatique. On peut par exemple apercevoir dans le décor des ordinateurs cultes, comme le ZX81 de Sinclair.

The IT Crowd ne serait pas The IT Crowd sans l’interprétation lunaire et incroyablement drôle de Richard Ayoada dans le rôle de Moss.

Remake américain jeté à la poubelle

La performance du comédien est telle que la NBC l’engage en 2017 pour incarner exactement le même personnage dans le remake américain de The IT Crowd.

L’épisode pilote est tourné en janvier 2007 et une première saison est commandée dans la fouée. En septembre 2007 pourtant, c’est la douche froide. NBC annule contre toute attente le projet.