Les 3 meilleurs jeux vidéo de 2023 sur PS5, Xbox et Switch sont pour l’instant… des remakes de vieux succès

Pourtant, le remake est une arme à double tranchant. Souvent, l’éditeur cède à la tentation de la facilité, assure le minimum syndical, sème la colère dans la communauté des joueurs.

Exemple : Grand Theft Auto The Trilogy (novembre 2021) de Rockstar Games et son festival de bugs dans le recyclage des trois anciens épisodes de GTA.

Un regard ambitieux et respectueux sur le passé

Heureusement, les résurrections de Resident Evil 4, Metroid Prime Remastered et Dead Space évitent soigneusement cet écueil. Pour mieux les caractériser, il faut évoquer la frontière subtile qui sépare le remaster du remake.

Le remaster respecte au maximum le jeu original, des mécaniques au scénario. La refonte graphique n’est pas systématique. C’est une sorte de version 2.0, adaptée aux supports du moment.

Exemple : The Legend of Zelda The Wind Waker HD sur Wii U (2013) est la “simple” version HD (haute définition) du classique de la GameCube (2002).

Le remake pousse la modernisation un cran plus loin. Les graphismes se hissent au niveau des standards actuels. Certaines mécaniques sont revues et corrigées. Des nouveautés sont introduites.

Exemple : Final Fantasy VII Remake (2020) emmène le Final Fantasy VII de 1997 dans de nouvelles directions scénaristiques et visuelles.

Dans cette vision plus précise, Resident Evil 4 version 2023 est un pur remake ambitieux. Dead Space penche plus du côté du remaster malgré sa solide refonte graphique. Metroid Prime est à mi-chemin entre le remaster et le remake.

Pourquoi faut-il absolument (re) découvrir ces trois classiques ? On fait le point jeu par jeu.

Resident Evil 4 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S)

Jeu original : Resident Evil (2005) sur Nintendo GameCube.

2005, la GameCube accueille une exclusivité temporaire : le quatrième volet de la saga horrifique Resident Evil de Capcom. C’est une aubaine pour la console de salon de Nintendo dominée par la PlayStation 2 de Sony. Le jeu casse les codes des épisodes précédents. Adieu les angles variables et audacieux, la caméra suit nerveusement le dos et la silhouette nerveuse Leon S. Kennedy.

2023, Capcom rend une copie exemplaire à l’heure de dépoussiérer comme jamais Resident Evil 4. Visuellement superbe, le titre est plus nerveux que jamais et libéré de quelques passages inutiles.

Metroid Prime Remastered (Nintendo Switch)

Jeu original : Metroid Prime (2002) sur Nintendo GameCube.

2002, Metroid Prime sur GameCube fait le grand saut. Le jeu d’exploration et de plates-formes 2D de la NES et de la Super NES devient un jeu de tir à la première personne (FPS, first person shooter). C’est une évolution radicale. Engoncée dans sa légendaire armure, Samus Aran arpente les salles et les gouffres d’une planète hostile.

2023, alors que Metroid Prime 4 se fait toujours attendre, le remake/remaster de Metroid Prime nous rappelle à quel point les grands jeux résistent à l’épreuve du temps.

Dead Space (PC, PS5, Xbox Series S/X)

Jeu original : Dead Space (2008) sur PC, PS3 et Xbox 360.

2008, Dead Space s’inspire des films Alien et Event Horizon au moment d’immerger son héros solitaire dans un vaisseau spatial peuplé de créatures assoiffées de sang. L’accent est mis sur la tension et l’horreur. Les couloirs sont sombres et inquiétants. L’angoisse règne en maître.

2023, l’éditeur américain Electronic Arts offre un lifting efficace à son solide jeu. L’expérience gagne en fluidité et en finesse dans l’affichage.