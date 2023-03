Le meilleur abonnement mobile entre 20 et 25 € : une sous-marque au top, un petit opérateur surprend, Proximus absent

Niveau tarif, nos opérateurs sont frileux. Ils privilégient la ristourne temporaire, souvent réservée (hélas) aux nouveaux clients. A contrario, l’augmentation du nombre de gigas profite à tous les abonnés.

Neuf abonnements mobiles comparés

Propriété de Telenet, Base a actionné ce levier le dimanche 12 mars 2023 en ajoutant de 1 à 30 GB à ses quatre abonnements mobiles majeurs. La formule à 20 € par mois combine désormais les appels et les SMS illimités et 15 GB de données mobiles au lieu de 10 GB (+5 GB).

Est-ce suffisant pour rendre Base incontournable dans le milieu de gamme (20 à 25 €) ?

Nous comparons ci-dessous neuf abonnements mobiles facturés entre 20 et 25 € par neuf opérateurs télécoms :

Base. 20 € par mois, appels et SMS illimités, 15 GB .

Mobile Vikings 20 GB. 20 € par mois, appels et SMS illimités, 20 GB .

Telenet Mobile 8 GB. 20,94 € par mois, appels et SMS illimités, 8 GB .

Scarlet Cherry + option 5 GB. 21 € par mois, appels et SMS illimités, 11 GB .

Youfone. 21 € par mois, appels et SMS illimités, 20 GB .

Orange Go Plus. 23 € par mois, appels et SMS illimités, 20 GB .

Neibo Mix Relax. 24 € par mois, appels et SMS illimités, 36 GB .

IP Telecom. 25 € par mois, appels et SMS illimités, 15 GB .

hey ! 40 GB. 25 € par mois, appels et SMS illimités, 40 GB.

Trois réseaux mobiles et certains opérateurs contraints de les louer

Piqûre de rappel : la Belgique compte trois réseaux mobiles (Proximus, Orange, Telenet). Pour proposer ses services et ses abonnements, un opérateur comme Youfone doit louer l’infrastructure de Proximus , à défaut de disposer de son propre réseau d’antennes et de pylônes. Dans une position dominante, les trois grands sont également présent sur le marché via des sous-marques : Mobile Vikings et Scarlet pour Proximus, hey ! pour Orange.

Dans ces conditions, quels abonnements entre 20 et 25 € faut-il privilégier ? Découvrez ci-dessous notre sélection :

Le plus généreux

Le plus économique

Le plus généreux: hey ! et son programme de fidélité

Sous-marque d’Orange, hey ! est l’opérateur mobile le plus généreux en data contre 25 € par mois. En ligne de mire : un quota mensuel de 40 GB appelé à grimper au fil du temps.

Pourquoi, comment ? hey ! récompense la fidélité. « Tous les 3 mois de ta première année, tu recevras un hey! boost représentant chaque fois une augmentation de 25 % de ta data. » Les 40 GB deviennent ainsi 50 GB après trois mois, 60 GB après six mois, 70 gigas après neuf mois, 80 gigas après un an.

Un petit opérateur concurrence hey ! dans le créneau de la générosité en data. Actif sur le réseau Orange, Neibo propose 36 GB de data par mois contre 24 € par mois.

Le plus économique : Mobile Vikings et Base dans un mouchoir de poche

Avec 20 GB de data par mois contre 15 GB, la formule Mobile Vikings à 20 € par mois devance celle de Base pourtant revue, corrigée et améliorée. Mais il faut tenir compte du fait que Base fait appel au Data Jump, soit le report au mois suivant du volume de data inutilisé, ce qui peut se révéler précieux.

Les autres critères de choix

En marge du prix et du volume de data, d’autres critères sont éventuellement à prendre en compte en fonction de vos usages. Les deux à tenir à l’oeil :

Le dépassement du quota mensuel de data.

Les conditions au sein de l’Union Européenne.

Que se passe-t-il en cas de dépassement du volume mensuel de data ? Les opérateurs se répartissent en deux camps :

Ceux qui brident la vitesse au point de rendre le surf mobile à la limite de l’utilisable (Mobile Vikings).

Ceux qui facturent le volume supplémentaire (hey!, Orange, Base).

Pour le surf au sein de l’Union Européenne, deux écoles s’opposent également :

Le surf au sein de l’UE pioche dans votre quota mensuel classique (Base).

Le surf au sein de l’UE pioche dans un quota inférieur au quota mensuel classique (hey!).

Proximus absent : pourquoi ?

Proximus est le grand absent de comparatif. En cause, sa politique tarifaire qui crée un fossé entre le premier abonnement (15,99 € par mois) et le deuxième abonnement (26,99 € par mois) de sa gamme.

D’autres opérateurs sont absents de notre comparatif à cause de leur incapacité à proposer une formule dans la tranche tarifaire 20/25 € :

Lyca Mobile standard. 18 € par mois, appels et SMS illimités, 15 GB.

Proximus Mobilus M. 26,99 € par mois, appels et SMS illimités, 12 GB.

VOO 15 GB. 26 € par mois, appels et SMS illimités, 15 GB.

Tchamba connecte medium. 27,99 € par mois, appels et SMS illimités, 15 GB.

Sur papier, Lyca Mobile semble compétitif, mais il faut tenir compte de la réputation peu flatteuse de l’opérateur en termes de suivi de la relation avec le client.

Les abonnements mobiles dans les packs

Intégrer ou plusieurs abonnements mobiles dans un pack télécoms (Internet, TV, fixe) est souvent un bon moyen de faire des économies et/ d’obtenir de meilleures conditions. Chez Orange par exemple, la carte SIM Go Plus est facturée 16 € par mois au lieu de 23 € dès qu’elle intègre un pack Love.