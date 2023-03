Proximus va déployer la fibre dans 5 nouvelles communes de la périphérie de Liège

Les chantiers vont démarrer prochainement et les objectifs à atteindre d’ici fin 2023 sont connus :

Herstal, 24 % des foyers et des entreprises connectables à la fibre optique de Proximus d’ici fin 2023.

Ans, 27 %.

Grâce-Hollogne, 27 %.

Saint-Nicolas, 7 %.

Awans, 1 %.

Laissés-pour-compte en 2023, Saint-Nicolas et Awans combleront leur retard en 2024 avec des objectifs respectifs de 67 % et 83 % des entreprises et des foyers connectables.

La nuance est importante. On parle bien de foyers et d’entreprises (potentiellement) connectables, pas de foyers et d’entreprises qui s’abonnent à Internet via la fibre optique.

Sur cette carte de Liège et sa périphérie, tout ce qui est en mauve montre les zones où Proximus va déployer la fibre entre 2023 et 2025. ©Proximus

En quoi consistent exactement ces travaux ?

Le réseau fixe (Internet) de Proximus est composé de plus de 21.000 kilomètres de fibre optique et, dans les derniers mètres qui séparent la borne de rue de chaque habitation, de fils de cuivre qui supportent au mieux les débits limités du VDSL.

C’est sur ces derniers mètres cruciaux que l’opérateur intervient pour placer la fibre optique en parallèle du fil du cuivre qui est ensuite désactivé cinq ans après les travaux.

Liège à 77 % de couverture d’ici fin 2023

En marge de cette annonce, Proximus a également donné des nouvelles du déploiement de la fibre à Liège et à Seraing :

Liège, 58 % des foyers et des entreprises connectables à la fibre optique depuis le début des travaux en 2017. Objectif fin 2023 : 77 %.

Seraing, 32 % des foyers et des entreprises connectables à la fibre depuis le début des travaux en 2021. Objectif fin 2023 : 64 %.

Liège fait également partie de cinq villes qui bénéficient en primeur de l’abonnement Internet considéré comme le plus rapide de Belgique. Nom : Ultra Fiber. Vitesses : jusqu’à 8,5 Gbps (gigabits par seconde) en téléchargement, jusqu’à 1 Gbps en envoi. Prix vertigineux de cette option : 30 € par mois en marge des 12 € de l’option Fiber Gigabit et de l’abonnement Fiber Standard.

Le principal concurrent de Proximus dans la région de Liège, VOO, mise sur son câble coaxial pour proposer au mieux une vitesse de téléchargement de 1 Gbps.