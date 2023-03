Bien charger son smartphone : un expert des batteries livre ses 7 meilleurs conseils

“La batterie”, rappelle Olivier Simon, directeur technique adjoint du site DXOMARK, “c’est un équilibre chimique qui est certes stable, mais dont les composants s’attaquent mutuellement et se dégradent au fil du temps. ”

Attention aux légendes urbaines

Comment ne pas accélérer ce vieillissement ? Il est important de démêler le vrai du faux, car certaines légendes urbaines ont la peau dure. Exemple : il serait bon de laisser régulièrement la batterie se vider entièrement, histoire de la remettre à zéro.

C’est faux et nocif, insiste l’expert Olivier Simon, qui décrypte pour nous les idées reçues et distille les conseils essentiels.

Au menu :

Eviter le 0 % et le 100 % Naviguer entre 20 et 80 % Privilégier les charges courtes Prudence la nuit L’œil sur le thermomètre Un chargeur moderne Attention aux chocs

1. Eviter le 0 % et le 100 %

Il faut le savoir. La décharge complète (0 %) et la charge complète (100 %) sont deux zones de danger pour la batterie de votre téléphone portable. Il faut éviter de s’en approcher autant que possible.

“Plus on s’approche de la capacité maximale, plus on met en danger l’équilibre”, insiste Olivier Simon. “Plus on s’approche d’une batterie vide, plus on s’approche d’un état où elle est en souffrance. ”

2. Naviguer entre 20 et 80 %

“Le mieux, c’est de s’arranger pour garder son smartphone entre 20 et 80 % de charge”, le spécialiste du site DXOMARK.

“Pour le charger au-delà de 80 % et continuer à faire rentrer de l’énergie, il faut appliquer des surtensions qui ne sont pas sympas pour la batterie. Pareil quand on la laisse se décharger beaucoup trop. On est dans des tensions qui sont trop faibles et en conséquence l’équilibre est instable dans la batterie. À ce moment-là, des défauts peuvent se présenter. ”

3. Privilégier les charges courtes

Pour rester constamment entre 20 et 80 % de charge, le mieux est de privilégier les sessions de recharge courtes mais régulières.

“Une des choses que craint la batterie, c’est la montée en température”, analyse Olivier Simon. “Si on opte pour une petite charge rapide de cinq minutes, on reste dans des températures qui sont acceptables. Plus on va laisser le chargeur longtemps, plus la batterie va continuer de monter en température et approcher d’une zone où elle est un peu moins en sécurité. ”

Des charges courtes mais régulières pour maintenir l'autonomie entre 20 et 80%, c'est l'une des clés pour conserver la batterie en bonne santé. ©jevanto.com

4. Prudence la nuit

La charge de nuit n’est pas idéale à l’heure d’essayer de respecter la fourchette idéale 20/80 %, même si les constructeurs de smartphone font des progrès. Exemple : depuis iOS 13, l’iPhone active par défaut la fonction Recharge optimisée de la batterie.

“C’est un algorithme qui est conçu pour protéger la batterie”, confirme Olivier Simon. “Il va vérifier l’heure de l’alarme ou estime l’heure du réveil pour adapter le cycle de charge nocturne. La charge va grimper jusqu’à 80 %, s’interrompre puis reprendre peu avant le réveil pour atteindre sur le fil les 100 %. ”

“Donc même si ce n’est pas bon de charger la nuit, il y a des fabricants qui viennent apporter des petites astuces pour que ça reste gentil vis-à-vis de la batterie, que ça ne vienne pas trop la perturber. ”

5. L’œil sur le thermomètre

“Il faut faire attention aux températures”, souligne Olivier Simon, “en évitant de mettre son téléphone en charge quand il est hyper chaud, en évitant de l’utiliser quand il est super froid, genre au ski après une descente. ”

“Par exemple, j’ai un collègue qui a flingué sa batterie en quelques semaines lors d’un trip en Australie. Il avait loué une voiture sans climatisation. Il utilisait son smartphone comme GPS en le laissant en continu en charge et accroché au pare-brise dans des températures extrêmes. ”

6. Un chargeur moderne

Le chargeur est une espèce en voie de disparition dans les cartons des smartphones. Or tous les chargeurs génériques ne se valent pas, prévient le spécialiste de DXOMARK.

“Il faut essayer d’aller vers les chargeurs qui gèrent les toutes dernières versions du protocole USB Power Delivery. Ça permet d’optimiser la charge, de présenter au téléphone en permanence ce qui est le plus adapté à son état, à sa température, à ce qu’il sait faire. ”

7. Attention aux chocs

On ne le sait pas assez. Les chutes et les chocs sont susceptibles de nuire à la santé de la batterie du smartphone. “Les chocs à répétition peuvent avoir des effets néfastes et peuvent abîmer les cellules de la batterie”, prévient Olivier Simon.