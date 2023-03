Fibre de Proximus ou câble de VOO ? “Le coaxial est un câble moins performant”, tranche un expert de l’UCLouvain

“Notre supériorité technologique devient indéniable”, assène Guillaume Boutin, le CEO de Proximus, en faisant référence au lancement des connexions Ultra Fiber 10 Gbps.

“Je n’ai pas besoin de 10 gigabits par seconde”, réplique Edouard Rodriguez, le CEO de VOO.

Rappel des forces en présence

Proximus possède un réseau fixe national composé de fibre optique et de fils de cuivre dans les derniers mètres qui séparent le boîtier de rue de l’habitation. Depuis 2017, l’ancien Belgacom remplace ces fils de cuivre par de la fibre, au prix de grands travaux invasifs. Finalité : construire un réseau (quasi) exclusivement FTTH (fiber to the home, fibre jusqu’à la maison).

Les travaux d'installation de la fibre optique sont parfois très envahissants et nécessitent d'ouvrir des voiries pour remplacer les derniers mètres de fil de cuivre. ©© Bernard Demoulin

VOO possède un réseau wallon et bruxellois composé de fibre optique et de câble coaxial dans les derniers mètres qui séparent le boîtier de rue de l’habitation. Depuis 2022, le câblo-opérateur libère commune par commune la vitesse de 1 Gbps (gigabit par seconde). De prime abord, il s’accroche à cette stratégie de réseau hybride (fibre/coaxial). Le rachat par Orange, qui devrait être validé d’ici fin mars 2023, changera peut-être la donne en faveur du 100 % fibre.

Telenet possède un réseau hybride (fibre/coaxial) présent en Flandre, à Bruxelles et dans la botte du Hainaut. La vitesse de 1 Gbps est disponible pour tous les clients suite aux Grands Travaux du Réseau bouclés en 2019. Prochaine étape : le déploiement d’un réseau fiber to the home, avec pour ambition “de couvrir 78 % de la Flandre en FTTH d'ici 2038. ”

L’importance des derniers mètres

Bref, la guerre des réseaux fixes, c’est une guerre de communication mais aussi de technologies : la fibre optique contre le câble coaxial dans ces derniers mètres cruciaux entre la borne et le domicile.

Quels sont les avantages et les inconvénients de l’un et de l’autre ? On fait le point avec Jérôme Louveaux, professeur à UCLouvain et spécialiste des télécommunications.

Performances : avantage fibre optique

“Le grand avantage de la fibre optique, c’est évidemment le débit qu’elle est en mesure de fournir, bien plus important que celui du câble coaxial”, témoigne l’expert. “Au niveau technique, la fibre possède des caractéristiques qui permettent de délivrer des performances supérieures à celles du câble coaxial. On connaît les limites de la fibre au niveau des vitesses, mais elles dépendent d’énormément de paramètres. Elles dépendent de la distance de la fibre, du type d’équipement qu’on utilise. C’est très compliqué de savoir si on peut encore augmenter ou pas. Ce n’est pas quelque chose qui est uniquement lié à la fibre en tant que tel, mais aussi à tout l’environnement qu’il y a autour. ”

“Le point négatif principal de la fibre, c’est sa disponibilité”, poursuit Jérôme Louveaux. “Elle n’est pas disponible actuellement chez chacun des utilisateurs. Il y a un coût assez important pour s’assurer qu’elle soit déployée chez chaque personne. Il faut qu’il y ait un technicien qui vienne placer la fibre jusque dans la maison ou l’appartement. ”

La fibre optique est la technologie qui propose les vitesses les plus rapides, insiste Proximus qui vient de lancer dans cinq villes les connexions 10 Gbps (gigabit par seconde).

Disponibilité : avantage câble coaxial

“Le grand avantage du câble coaxial en Belgique, c’est qu’il est déjà disponible dans beaucoup d’habitations”, analyse Jérôme Louveaux (UCLouvain). “Il ne faut pas le redéployer. Le désavantage, c’est qu’a priori, c’est un câble moins performant, qui va offrir un débit moins élevé. Certes, on n’est jamais aux performances optimales qu’on peut obtenir sur des câbles tels que ceux-là. C’est sûr qu’il y a encore moyen de progresser par rapport à la situation actuelle. Mais la marge d’augmentation du câble coaxial reste quand même inférieure à celle de la fibre optique.

“Un autre désavantage”, conclut Jérôme Louveaux, “c’est qu’il y a beaucoup d’endroits où ce câble n’est pas un câble personnel au contraire de la fibre optique. Donc si on a beaucoup d’utilisateurs dans une même zone, ils vont limiter chacun leurs performances respectives. ”

La question des débits et des besoins réels

“Là où la fibre va se déployer, ça va être compliqué pour le câble coaxial de garder des débits qui soient compétitifs”, estime Jérôme Louveaux. “Toutefois, le débit n’est pas le point majeur. On peut être dans une situation où la vitesse n’est pas la meilleure du marché, tout en étant suffisante par rapport aux besoins de l’utilisateur qui veut juste regarder la télévision et surfer sur Internet. Pour lui, ce qui est fourni par le câble coaxial sera tout à fait suffisant. Il peut rester tel qu’il est. ”