À Tubize, les nougats de la famille Carlier sont victimes d’une cyberattaque : 5 327 fichiers contre une rançon

Pour tenter de prouver le caractère confidentiel et sensible de ces données volées via un rançongiciel (ransomware), LockBit 3.0 publie sur son blog accessible via le réseau alternatif Tor quatre captures d’écran : le “Bilan interne Exercice 2 020”, la copie de la carte d’identité de Michel Carlier, les “Comptes annuels et autres documents”, etc.

Les précédentes victimes : Maldegem, Vivalia...

Bref, Nougat-Carlier est la dernière victime belge d’un groupe qui est loin d’être inconnu chez nous. LockBit 3.0 avait déjà pillé les fichiers et bloqué les ordinateurs de la commune de Maldegem (août 2022), de l’intercommunale de soins de santé Vivalia dans la province du Luxembourg (mai 2022), du Barreau de Charleroi (octobre 2021).

De prime abord, aucun fichier trop délicat ne serait tombé dans l’escarcelle des escrocs suite à l’attaque constatée aux alentours du 15 février 2023. En ligne de mire : cinq postes de travail temporairement paralysés par le ransomware, des imprimantes qui impriment spontanément certaines des revendications.

Après avoir rapidement nettoyé les ordinateurs infectés et rechargés dessus les copies de sauvegarde (backups), Nougat-Carlier n’a visiblement pas l’intention de payer la rançon dont le montant exact n’est pas connu. Plainte a été déposée, notamment pour éviter que la copie de la carte d’identité ne soit utilisée à des fins frauduleuses.

La vengeance en cas de refus de payer

Ne pas céder au chantage avait été également l’option retenue par le Barreau de Charleroi et la commune de Maldegem, à qui LockBit 3.0 réclamait la bagatelle de 200 000 $. En rétorsion, les hackers avaient mis les fichiers volés à libre disposition sur le darknet et le réseau Tor.