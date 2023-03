Enceinte sans fil compacte : trois alternatives à Sonos, qui remplace la légendaire One par l’Era 100

Le 28 mars 2023, le constructeur américain tournera la page de cette décennie avec le lancement de l’Era 100 (279 €).

La One va progressivement disparaître des rayons jusqu’à écoulement des stocks au profit de ce modèle qui mise sur deux tweeters censés assurer une meilleure dispersion du son. Parmi les autres nouveautés : un woofer 25 % plus grand, la connectivité Bluetooth, une prise USB-C, une consommation électrique revue à la baisse…

La nouvelle Era 100 va bientôt remplacer la One et ses déclinaisons dans le catalogue d'enceintes de Sonos. ©Sonos

C’est “un modèle iconique revisité”, se félicite Sonos.

À l’écoute d’une playlist pilotée par le smartphone, la Sonos Era 100 est convaincante. La restitution sonore est détaillée, même si l’image stéréo manque (logiquement) d’ampleur. Selon le passage musical, l’impression que les notes sortent d’une boîte trop petite au regard des ambitions se fait plus ou moins forte.

Ce premier contact avec cette nouvelle enceinte connectée nous rappelle ici qu’il existe une vie au-delà de Sonos. Si le colosse californien a pour habitude d’occuper l’espace des magasins avec ses bancs de démonstration, d’autres marques proposent des alternatives de qualité.

1. Audio Pro A10

Prix : 199 €.

Audio Pro n’est clairement pas la marque la mieux distribuée en Belgique. Il sera généralement nécessaire de faire appel à un marchand en ligne pour se procurer un produit de cet excellent fabricant suédois.

Là son Pro A10 fait des étincelles, c’est au niveau de la dispersion subtile du son. L’illusion de la stéréo se situe clairement au-dessus de la moyenne. L’application mobile est du genre très basique. Cela sera une qualité pour certains, un défaut pour d’autres.

Quelconque dans son look, l'Audio Pro A10 se distingue par la générosité de sa scène sonore. ©YouTube

2. Denon Home 150

Prix : 199 €.

Denon développe depuis 1972 des produits destinés aux oreilles les plus exigeantes et son enceinte portable Home 150 ne fait pas exception à la règle. Au premier coup d’œil, elle ressemble à la Sonos One. À l’écoute, elle démontre toute sa différence en délivrant des sonorités détaillées qui justifient, toutes proportions gardées, ses ambitions audiophiles.

Comme chez Sonos, il est possible de combiner plusieurs enceintes de la gamme pour améliorer la restitution et mieux occuper une pièce, un living, une pergola, etc. La connectique est complète : Ethernet, USB, jack 3,5 mm, Bluetooth.

L'enceintre Denon Home 150 vise en priorité les oreilles les plus exigeantes, celles pour qui priment la qualité et la précision des sonorités diffusées. ©Denon

3. Bose Smart Speaker 500

Prix : 379 €.

Bose n’a pas fait dans le détail à l’heure de doter son enceinte Smart Speaker 500 de huit microphones dédiés aux assistants vocaux Assistant Google et Alexa. C’est clairement l’appareil avec la meilleure ouïe au moment d’interpréter vos commandes vocales.

L’appareil fait également la part belle à un petit écran couleurs qui affiche par exemple la jaquette de l’album écouté.