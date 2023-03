Les vieux films sont populaires sur Netflix en Belgique : voici 10 pépites sous-estimées à (re) voir

Bref, le constat s’impose. Le catalogue des films de Netflix n’est plus aussi catastrophique que jadis. Il est possible de (re) voir en streaming (SVOD) des classiques et des pépites connues et méconnues, même si les absences sont encore légion.

Lesquels faut-il absolument (re) découvrir ? Découvrez ci-dessous notre top 10 résolument subjectif des films sous-estimés des années 2010, 2000 et 1990 à rattraper sur la plate-forme américaine.

1. Bienvenue à Gattaca (1997)

Science-fiction. De Andrew Niccol. Avec Ethan Hawke, Uma Thurman, Jude Law. 106 minutes.

Réalisateur sous-estimé, Andrew Niccol (Lord of War) dresse le portrait d’une société futuriste qui pratique la sélection génétique et exclut ceux dont l’ADN est considéré comme défaillant. En appui de son propos : la superbe musique de Michael Nyman (La Leçon de piano).

2. Rango (2011)

Animation. De Gore Verbinski. Avec les voix de Johnny Depp, Isla Fisher, Abigail Breslin. 105 minutes.

Comme le héros décalé de son film d’animation, Gore Verbinski est un caméléon. Il est capable de diriger des projets aussi différents que les trois premiers Pirates des Caraïbes, le cynique et mélancolique The Weather Man ainsi que ce Rango injustement boudé en 2011.

3. Warrior (2011)

Drame. De Gavin O’Connor. Avec Tom Hardy, Joel Edgerton, Jennifer Morrison. 140 minutes.

Deux frères au destin brisé s’inscrivent à la même compétition d’arts martiaux, au risque de réveiller les vieilles rancœurs familiales. Le film brasse des thèmes pertinents, comme celui de la réinsertion des vétérans de l’armée US. Le final fait brillamment appel à la chanson Fake Empire de The National.

4. L’Idéaliste (1997)

Drame. De Francis Ford Coppola. Avec Matt Damon, Claire Danes, John Voight. 135 minutes.

Place aux cabinets d’avocats ! Les adaptations des romans de John Grisham ont connu leur heure de gloire dans les années 90. Pourtant, L’Idéaliste vivote dans l’ombre des populaires La Firme (1993) et L’Affaire pélican. Francis Ford Copolla mène pourtant son récit avec aplomb et maestria.

5. Las Vegas 21 (2008)

Thriller. De Robert Luketic. Avec Jim Sturgess, Kevin Spacey, Kate Bosworth. 117 minutes.

Un professeur d’université recrute des étudiants brillants dans une équipe très spéciale. Mission : piller des casinos en comptant les cartes au blackjack. Le suspense est rondement mené. Kevin Spacey est diabolique dans un rôle taillé pour lui.

6. Le Temps d’un week-end (1992)

Drame. De Martin Brest. Avec Al Pacino, Chris O’Donnell, Gabrielle Anwar. 157 minutes.

Lointaine adaptation du film italien Parfum de femme (1974), Le Temps d’un week-end déroule le tapis rouge à son interprète Al Pacino, autorisé à laisser s’exprimer son extravagance et ses éclats de voix. Bilan : des séquences jouissives et le seul Oscar de la carrière du comédien.

7. Peur primale (1996)

Policier. De Gregory Hoblit. Avec Richard Gere, Edward Norton, Laura Linney. 129 minutes.

Un avocat médiatique s’empare du cas délicat d’un jeune homme soupçonné d’avoir sauvagement assassiné un archevêque. Les prestations de Richard Gere et Edward Norton transcendent cette histoire judiciaire riche en rebondissements.

8. Inside Man (2006)

Thriller. De Spike Lee. Avec Denzel Washington, Clive Owen, Jodie Foster. 129 minutes.

Le film de braquage est un genre à part entière et Inside Man est un de ses glorieux représentants. Spike Lee convoque New York comme théâtre d’opération, un casting impeccable, un scénario habile et quelques-uns de ses plans les plus célèbres.

9. Equilibrium (2002)

Science-fiction. De Kurt Wimmer. Avec Christian Bale, Emily Watson, Taye Diggs. 107 minutes.

Tout comme Dark City d’Alex Proyas, Equilibrium fait partie de ses films de science-fiction qui n’ont jamais dépassé le cap du succès d’estime. Dans les deux cas, c’est injuste. Equilibrium imagine avec brio un monde futuriste doublé d’un régime totalitaire qui interdit toutes formes d’émotion.

10. Donnie Brasco (1997)

Drame. De Mike Newell. Avec Al Pacino, Johnny Depp, Michael Madsen.

Inspiré d’une histoire vraie, Donnie Brasco raconte comme un jeune agent du FBI infiltre la mafia de New York dans les années 70. La rencontre entre Johnny Depp et Al Pacino fait des étincelles.